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В мире

01 февраля 2018, 20:40
CAS отменил санкции против 28 российских олимпийцев

CAS отменил санкции против 28 российских олимпийцев

Еще 11 спортсменов частично реабилитированы - они смогут участвовать в Олимпиадах, но должны будут пропустить Игры в Пхёнчхане

Спортивный арбитражный суд (CAS) восстановил результаты 28 российских олимпийцев, ранее лишённых наград и пожизненно отстранённых от участия в Олимпийских играх Международным олимпийским комитетом (МОК). Наказание для еще 11 атлетов из России смягчено, сообщает ЕНВ.

В декабре 2017 года МОК лишил 43 российских спортсмена заслуженных на Олимпиаде в Сочи наград и пожизненно отстранил их от Игр. 42 атлета подали апелляции в Спортивный арбитражный суд. "Рассмотрев каждую жалобу индивидуально, Спортивный арбитражный суд удовлетворил 28 апелляций и частично удовлетворил 11", - говорится в решении CAS.

В итоге, 28 спортсменам вернули заслуженные награды, а также восстановили право участвовать в Олимпийских играх. 11 спортсменам не вернули наград, но пожизненный запрет на выступление на олимпийских соревнованиях заменили отстранением от зимних Игр в Пхёнчхане. "В 28 случаях собранные доказательства признаны недостаточными, чтобы установить, были ли антидопинговые правила нарушены спортсменами", - отметили в суде.

В решении подчёркивается, что суд не ставил цели установить, была ли в России организована система государственной поддержки употребления спортсменами допинга в ходе подготовки и проведения зимней Олимпиады в Сочи. Слушания по жалобам 3 из 42 спортсменов перенесены.

Полностью оправданы: бобслеисты Дмитрий Труненков, Алексей Негодайло, Ольга Стульнева, Людмила Удобкина; скелетонисты Александр Третьяков, Сергей Чудинов, Елена Никитина, Ольга Потылицына, Мария Орлова; лыжники Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Никита Крюков, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова, Наталья Матвеева; конькобежцы Ольга Фаткулина, Александр Румянцев, Иван Скобрев, Артем Кузнецов; саночники Татьяна Иванова, Альберт Демченко; хоккеистки Екатерина Лебедева, Екатерина Пашкевич, Татьяна Бурина, Анна Щукина, Екатерина Смоленцева.

Смягчение наказания получили: бобслеисты Александр Зубков, Алексей Воевода, Александр Касьянов, Алексей Пушкарев, Ильвир Хузин; лыжницы Юлия Иванова, Юлия Чекалева, Анастасия Доценко; хоккеистки Галина Скиба, Анна Шибанова, Инна Дюбанок. Отложены слушания по делам биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой.

Медальный зачет Сочи-2014 года после решения Спортивного арбитражного суда:

Место Национальные сборные Золото Серебро Бронза Медалей всего
1 Россия 11 9 9 29
2 Норвегия 11 6 9 26
3 Канада 10 10 5 25
4 США 9 9 10 28
5 Голландия 8 7 9 24

Метки: CAS, Олимпиада, спортсмены

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