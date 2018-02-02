Примгидромет: В выходные в Приморье пройдет снег и усилится ветер

В выходные дни, после недели устойчивой, комфортной зимней погоды, синоптические условия на юге Дальнего Востока изменятся. Приморский край окажется во власти циклона, который, углубляясь, будет медленно смещаться над акваторией Японского моря в северо-восточном направлении, сообщает ЕНВ.

В субботу, 3 февраля, облачная шапка этого вихря накроет южную половину Приморья, здесь пройдёт небольшой и умеренный снег, на дорогах образуется гололедица. Минимальная температура −17…−25°C, в прибрежных районах −9…−14°C. Северо-восток края останется под влиянием антициклона, и воздух успеет выхолодиться до −32°C. Днём усилится ветер, местами будет отмечаться метель. Максимальная температура от −4°C на юге до −16°C на севере.

В воскресенье, 4 февраля, циклон переместится на север Японского моря. Снег распространится на северные районы, а на юго-западе края осадки прекратятся. В большинстве районов сохранится сильный ветер, в отдельных районах метель, на дорогах гололедица. Ночь при облачности и снеге будет теплее предыдущей, −15…−24°C, на востоке −8…−14°C. Дневная температура останется на уровне субботы.

Во Владивостоке ближайшие выходные обещают быть холодными и ветреными. Снег наиболее вероятен в ночь на субботу, на отдельных участках дорог вероятна гололедица. Днём усилится северный ветер, без осадков. Температура ночью −13…−16°C, днём −10…−13°C. В воскресенье, без осадков. Сохранится сильный ветер. Температурный фон понизится на 2–4 градуса.