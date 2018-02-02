Международный аэропорт Владивосток запустил в эксплуатацию трансферную зону

Международный аэропорт Владивосток сообщает о запуске в эксплуатацию трансферной зоны. С вводом в эксплуатацию нового объекта аэропорт Владивосток предложит транзитным пассажирам международных и внутренних рейсов более комфортные условия обслуживания, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-центр аэропорта.

До настоящего времени трансферный коридор в аэропорту Владивосток был открыт только для пассажиров внутренних рейсов. Теперь пассажиры международных рейсов, осуществляющие пересадку во Владивостоке, а также пассажиры внутренних рейсов, улетающие за границу, смогут пройти процедуру оформления на следующий рейс, не покидая стерильной зоны. Первыми посетителями трансферной зоны стали пассажиры рейса №3210 из Южно-Сахалинска, которые затем отправились в Сеул и Токио.

"Я частый гость Приморского края, постоянно летаю в Корею через Владивосток. Очень рада, что теперь пройти стыковку в аэропорту Владивосток можно легко и быстро. Выходим из самолета по телетрапу в трансферный зал, там проходим все процедуры, а затем сразу попадаем в стерильную зону, где ожидаем рейса в Сеул. Процедура занимает немного времени, багаж оформляется без нашего участия – это очень удобно!", - рассказала пассажирка, следующая по маршруту Южно-Сахалинск-Владивосток-Сеул Людмила Цой.

Отметим, для пассажиров международных рейсов открывается дополнительная возможность путешествовать через воздушную гавань Приморья без дополнительного оформления визы.

"Запуск технологии обслуживания трансферных пассажиров международных рейсов существенно упрощает прохождение всех предполетных процедур и делает пребывание в аэропорту Владивостока более комфортным. Мы надеемся, что это позволит аэропорту и авиакомпаниям расширять стыковочную маршрутную сеть и увеличить пассажиропоток, а пассажирам совершать перелеты по более широкому спектру международных и внутренних направлений", - отметил генеральный директор Международного аэропорта Владивосток Игорь Лукишин.

"С запуском в эксплуатацию трансферной зоны аэропорт Владивосток сможет в полной мере реализовать свой потенциал, выступая в качестве международных воздушных ворот на территории азиатской части России, и стать основным пунктом въезда для пассажиров из стран Восточной Азии, следующих далее в города Дальнего Востока и Сибири. Мы также рассчитываем, что будет расти количество дальневосточных пассажиров, использующих Владивосток для трансфера в страны АТР. Кроме того, иностранные пассажиры без российской визы могут находиться в трансферной зоне аэропорта Владивосток. Непосредственная близость Владивостока с Китаем, Южной Кореей и Японией дает нам возможность обслужить часть существующего между этими странами пассажиропотока", - сказал Александр Бобров.

Напомним, в воздушной гавани Приморья отмечается стабильный рост производственных показателей. По итогам 2017 года аэропорт обслужил более 2 млн. пассажиров, самый существенный рост показателей наблюдается на международных направлениях +40%.