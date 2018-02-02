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Общество

01 февраля 2018, 18:00
Названа причина крушения судна "Восток"

Названа причина крушения судна "Восток"

В Японском море продолжается поиск пропавшего судна "Восток"

После чрезвычайной ситуации с рыболовецким судном "Восток" в Японском море приказом заместителя министра сельского хозяйства России – руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова создана Комиссия для проверки соблюдения экипажами рыбопромысловых судов безопасности плавания в условиях обледенения. Комиссия подключится к расследованию трагического случая с пропавшим судном, представители Росрыболовства готовятся к выезду в Южно-Сахалинск и Владивосток, сообщает ЕНВ.

В районе пропажи РМС "Восток" завершена активная фаза поисково-спасательной операции. Об этом оповестил координатор поиска – Морской спасательно-координационный центр Владивосток. Операция началась 25 января, после того, как в акватории Японского моря, в нейтральных водах, в 145 км южнее г. Владивосток, произошло срабатывание аварийного радиобуя, принадлежащего промысловому судну. Мероприятия по поиску проводились в соответствии с требованиями Международной конвенции по поиску и спасанию в море.

В Росрыболовстве организован оперативный штаб, отслеживающий ход поисковой операции. Оперативный дежурный ведомтсва круглосуточно находится на связи с оперативным дежурным Морского спасательно-координационного центра Владивосток. После первого заседания штаба с подключением по конференцсвязи дальневосточных регионов, Росрыболовство направило телеграммы судовладельцам рыбопромышленных компаний с просьбой присоединиться к спасательной операции.

В поисково-спасательной операции участвовали ПСК "Сапфир" (ПУ ФСБ России по Приморскому краю), т/х "Феско Диомид", МФАСС "Спасатель Заборщиков" (Приморский филиал ФБУ "Морспасслужба Росморречфлота"), т/х "Кунашир" (п/п Невельск; ОАО "Сахалинское морское пароходство"), СРТМ "Вектор" (п/п Невельск; ООО "Мореон"), СРТМ "Орион" (п/п Невельск; ООО "ДВ-Флот"), 2 вертолета МИ-8 (ВВС ПВО, МЧС), 2 самолета БЕ-200, МЧС, самолет Ан-26 (ТОФ).

Проведен тщательный и расширенный поиск во всех предполагаемых районах нахождения членов экипажа РМС "Восток". Нарастающим итогом обследовано 36376 кв. км акватории Японского моря, в том числе морскими судами – 9720 кв. км, авиацией – 26656 кв. км. В результате операции обнаружены два спасательных жилета, два спасательных круга, два спасательных надувных плота. Крупных фрагментов аварийного судна до сих пор не найдено. 20 членов экипажа считаются пропавшими без вести. Как сообщает Морского спасательно-координационного центра Владивосток, учитывая зимние погодные штормовые условия в течение времени поиска, надежды найти кого-либо из членов экипажа живыми практически нет. Росрыболовство считает необходимым продолжить поиски. К операции привлечены силы рыболовецкого флота, находящегося вблизи района промысла, определенного радиусом 60 миль с центром в точке с координатами 39.35N,132.43E. Координатором поисков назначен и.о. начальника ФГБУ "Дальневосточный экспедиционный отряд аварийно-спасательных работ Росрыболовства" Федор Лабюк.

Всем воздушным и морским судам дано дополнительное оповещение об обследовании района предполагаемого кораблекрушения. По факту исчезновения судна возбуждено уголовное дело "за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". По предварительным оценкам, трагедия произошла из-за потери остойчивости судна в тяжелых погодных условиях – обледенении. При этом, на грани риска находились еще около пяти судов. В климатических условиях – теплой воде и низкой температуре воздуха сильное испарение вызывает быстрое обледенение судов. Экипажи, которые боролись с процессом и обкалывали лед, дошли до укрытий. Сейчас в Росрыболовстве прорабатываются рекомендации и меры, предусматривающие введение ограничений на промысловые операции в чрезвычайных погодных условиях. В ближайшее время будут организованы совещания с судовладельцами и капитанами рыбопромыслового флота в дальневосточных регионах.

Между тем, компания "ДВ-флот", судовладелец пропавшего в Японском море судна "Восток", окажет материальную помощь родным членов экипажа. Об этом ТАСС сообщил гендиректор компании Станислав Мальчевский. "Предприятие за каждого члена погибшего экипажа выплатит по 1,5 млн. рублей. Кроме этого, семьи получат страховые выплаты от компании-страховщика", - сказал Мальчевский. "Со стороны государства по линии охраны труда Соцстрахованием будут также выплачены какие-то суммы, какие – не знаю", - сообщил он "Интерфаксу".

Метки: Восток, Росрыболовство

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