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Общество

01 февраля 2018, 17:20
УФССП по Приморскому краю

Судебные приставы защитят жителя Приморья от коллекторской компании

Его несколько месяцев "донимают" представители микрофинансовой организации

Работники Управления Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю направили в суд протокол об административном правонарушении в отношении микрофинансовой организации за неправомерные действия по возврату просроченной задолженности. В отдел ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функцию по возврату просроченной задолженности, поступило обращение от жителя города Артема с жалобой на действия сотрудников ООО "Микрокредитная компания "Бутик финансовых решений" ("РосДеньги"), сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу УФССП России по Приморскому краю.

В частности, приморец жаловался на навязчивые звонки от представителей данной организации,  а также на грубую манеру общения звонивших, угрожающих приходом коллекторов и уголовным преследованием. При этом, сам молодой человек договор с микрофинансовой организацией не заключал, а является родственником заемщика. По словам приморца он обращался в офис компании, находящейся в городе Артеме, с заявлением о прекращении звонков, однако никакого результата это не принесло, звонки с угрозами продолжали поступать.

За защитой своих прав мужчина обратился в Управление Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю. В ходе проверки, проведенной работниками отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функцию по возврату просроченной задолженности,  факты, изложенные в заявлении, подтвердились.

Своими действиями ООО "Микрокредитная компания "Бутик финансовых решений" нарушило требования Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях". В отношении компании был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 14.57 КоАП РФ. Материалы направлены в Артемовский городской суд для рассмотрения по существу. Санкция данной статьи предусматривает наказание для физических и юридических лиц в виде штрафа в размере от 5 тысяч до 2 млн. рублей.  

Метки: Коллекторы, правонарушение, приставы, суд

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