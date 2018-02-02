Крупную партию наркотиков изъяли полицейские в столице Приморья

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Приморскому краю пресекли противоправную деятельность двоих жителей Владивостока 1976 и 1978 годов рождения, подозреваемых в сбыте самого концентрированного наркотика каннабисного ряда – гашишного масла, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

Реализация оперативных материалов проведена при силовой поддержке отряда специального назначения "Гром". На протяжении нескольких месяцев сотрудники полиции проводили комплекс оперативно-розыскных мероприятий с целью сбора доказательной базы противоправной деятельности наркоторговцев. В результате в отношении одного из фигурантов полицейские задокументировали факт сбыта гашишного масла. Во время проведения обыска по месту его проживания обнаружены и изъяты миска со следовыми количествами наркотика и полимерная пленка, используемая для его упаковки. По факту сбыта наркотического средства возбуждено уголовное дело.

При проведении обследования квартиры, в которой проживал второй подозреваемый, и принадлежащего ему автомобиля наркополицейские обнаружили и изъяли 34 медицинских шприца с гашишным маслом, четыре стеклянные банки разного объема с наркотиками, а также другие вещества и предметы для расфасовки и последующего сбыта масла каннабиса. Общий вес изъятых наркотических веществ составил 1 тыс. 157 граммов, что квалифицируется как особо крупный размер.

По факту приготовления к сбыту наркотических средств в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. В настоящее время уголовные дела объединены в одно производство. Ведется следствие. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Напомним, в соответствии с уголовным кодексом Российской Федерации, за сбыт наркотических средств в особо крупном размере предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до 20 лет.