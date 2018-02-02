В Приморском и Хабаровском краях решают конфликтные ситуации с амурскими тиграми

Разрешением сразу нескольких конфликтных ситуаций, связанных с амурским тигром, занимаются сейчас в Приморском и Хабаровском краях сотрудники охотничьего надзора с участием специалистов Центра "Амурский тигр", WWF России и МРОО Центр "Тигр", сообщает ЕНВ со ссылкой на Всемирный фонд дикой природы (WWF России).

В январе зафиксировали три конфликтные ситуации на территории Приморского края и две — в Хабаровском крае, одна из которых, в поселке Солонцовый, разрешилась 29 января отловом истощенной тигрицы, забравшейся на веранду жилого дома. Оперативная группа Комитета охотничьего хозяйства МПР Хабаровского края по разрешению конфликтных ситуаций между человеком и дикими животными оперативно прибыла на место и с применением специальных средств отловила зверя. Специалисты отмечают, что тигрица вела себя миролюбиво, будто ждала помощи от людей.

Далее, в рамках взаимодействия двух регионов по разрешению конфликтных ситуаций, транспортная клетка с обездвиженным животным была передана сотрудникам Департамента охотнадзора Приморского края и доставлена в Центр реабилитации тигров в с. Алексеевка Приморского края (МРОО "Центр "Тигр"). Стоит отметить, что реабилитационный центр "Утес" в Хабаровском крае уже заполнен, там содержатся два конфликтных тигра, отловленных в ноябре-декабре прошлого года, поэтому тигрицу пришлось везти в Приморье. Состояние тигрицы оценивается как стабильно тяжелое. Она помещена в карантинный блок, ей оказывается поддерживающая терапия. Дальнейшая её судьба и возможность возвращения в дикую природу пока не обсуждаются, потому что сейчас важно спасти животное от смерти.

"Некоторые конфликтные ситуации нам достались ещё с прошлого года. Например, тигр в окрестностях села Князе-Волконское Хабаровского края ещё в декабре создал неудобства местным жителям. Поэтому опергруппа Комитета охотничьего хозяйства Хабаровского края для безопасности местного населения встречала Новый год не у ёлки дома, а под ёлкой в лесу на следу конфликтного тигра. Хищник пока отогнан от села, но его мониторинг продолжается, — комментирует руководитель отдела Амурского филиала WWF России по сохранению редких видов, почетный работник охраны природы РФ Павел Фоменко. — Все конфликтные ситуации с амурским тигром отрабатываются по специально разработанным алгоритмам действий, опробованных ещё 15 лет назад. Этот алгоритм предусматривает полноценный сбор информации, оповещение местного населения о возможных угрозах через СМИ или администрации населенных пунктов, применение исчерпывающих мер отпугивания хищника и, если это не срабатывает, — принятие решения по его отлову. Все эти процедуры происходят в режиме консилиума специалистов. Система настроена и позволяет надеяться на то, что будущие и текущие конфликты будут минимизированы без потерь для местного населения и, конечно, для дикой природы. В целом сейчас ситуация в рамках среднестатистической и не должна вызывать серьезного беспокойства у населения".

В Приморском крае с конца декабря краевой департамент охотнадзора отслеживает тигра возле села Алексей-Никольское в Уссурийском районе, который повадился таскать собак и, соответственно, держит в напряжении жителей.

"Зверь ведет себя неадекватно, не боится ни крика, ни света, поэтому было принято решение об изъятии его из природы. С 25 января мы начали операцию по его отлову. Этой работой и контролем ситуации занимаются две оперативные группы департамента охотничьего надзора, — сообщил директор департамента охотничьего надзора Приморского края Дмитрий Панкратов. — Уже установлены специальные ловушки, которые помогут отловить тигра, обезопасить жителей и разобраться с причинами такого поведения зверя. Конфликтная группа охотнадзора постоянно находится рядом с деревней и патрулирует окраины Алексей-Никольского. Жители села обеспечены номерами телефонов, по которым нужно звонить в случае появления полосатого гостя. Меры будут приняты незамедлительно".

Сообщение ещё об одном конфликте — о нападении хищника на сельскохозяйственных животных — поступило из села Глазковка Лазовского района и отрабатывается специалистами охотнадзора. Но, конечно, самая трагичная ситуация, которая сейчас расследуется, произошла 28 января в тайге в окрестностях села Щербаковка Ольгинского района Приморья. В результате конфликта охотник, который, с его слов, проверял капканы, получил серьёзные травмы. Он находится в больнице в состоянии средней тяжести, а тигр погиб.

Труп амурского тигра и следы встречи человека с хищником были обнаружены 30 января сотрудниками охотнадзора Приморского края и МВД России в Ольгинском районе. Благодаря высокому профессионализму инспекторов, им удалось в кратчайшие сроки найти в лесу этого тигра, имея минимум информации о том, где всё произошло. Погибший тигр изъят с места происшествия и будет направлен на экспертизу в Центр диагностики болезней животных ПГСХА в селе Воздвиженка. На месте сотрудники МВД и специалисты охотнадзора составили схему взаимного расположения человека и тигра, а также собрали вещественные доказательства, которые помогут пролить свет на то, что случилось на самом деле.

"Пока рано делать выводы и в интересах следствия мы не можем разглашать какие-либо данные, тем более, что они противоречивые. Печально, что погиб тигр. Мы надеемся, что сотрудники МВД, имея данные экспертизы трупа тигра и собранные материалы с места происшествия, откроют нам всем правду о произошедшем. Только тогда можно будет говорить о том, кто виноват. В любом случае надо оперативно провести экспертизу", - комментирует генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

Работа по предотвращению конфликтных ситуаций с амурским тигром на Дальнем Востоке России ведется при поддержке Центра "Амурский тигр" и WWF России.