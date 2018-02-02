Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Экономика

01 февраля 2018, 13:00
Самый большой завод по воспроизводству морского гребешка и трепанга планируется построить в Приморье

Самый большой завод по воспроизводству морского гребешка и трепанга планируется построить в Приморье

В крае планируется построить самый большой в регионе завод по воспроизводству молодого гребешка и трепанга объемом 10 тысяч кубических метров

Как сообщили в Минвостокразвития, инициатор проекта приобрел право пользования рыбоводным участком площадью более 2000 га в акваториях Партизанского и Лазовского районов. Это самый большой монолитный рыбоводный участок на Дальнем востоке. Также ООО "Звезда Востока" предполагает получить в долгосрочную аренду земельный участок общей площадью 12 га в примыкании к морскому участку, на котором возведут прибрежную базу, цех по переработке и хранению продукции, сообщает ЕНВ.

Производительность предприятия составит 300 миллионов штук молоди в год, 10 тысяч тонн ценных видов гидробионтов (гребешок, трепанг и другие). Продукция будет поставляться на внутренний рынок, а также экспортироваться в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

На реализацию проекта будут направлены 7 миллиардов рублей, срок окупаемости составит 6 лет. На настоящий момент закончено рыбобиологическое обоснование с привлечением ведущих научных организаций России с области морской биологии, в 2018 году планируется заключить инвестиционное соглашение, запуск производства запланирован на 2018-2020 годы, после чего производство может быть расширено. Строительство завода позволит создать 700 новых рабочих мест.

Напомним, благодаря новым инструментам развития – ТОР, Свободному порту Владивосток, государственной целевой поддержке – Дальний Восток уже получил 89 новых предприятий, создано 7,5 тысяч новых рабочих мест.

Стоит также отметить, что построить в Приморье мощный рыбоперерабатывающий комплекс, включающий в себя логистический центр рыбной и мясной продукции, рыбный порт и контейнерный терминал, а также завод по переработке рыбного филе и крабового мяса, также заявил консорциум южнокорейских организаций. В частности, этот вопрос обсудили врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко и президент входящей в консорциум компании "Korea Trading & Industries Co., Ltd." Со Иль Тхэ. Андрей Тарасенко подчеркнул, что создание мощного рыбопромышленного комплекса – это стратегический важный проект для Приморья, и вопрос о размещении объекта – один из наиболее значимых. По мнению главы региона, наиболее удачная территория для строительства комплекса – бухта Ракушка в Ольгинском районе.

"Это большая закрытая площадка с налаженной инфраструктурой. Там создан очень хороший причальный фронт, подведено электричество, сейчас мы строим туда дорогу и будем проводить все необходимые инженерные сети. Рядом находится порт Восточный, через который вы сможете экспортировать свою продукцию в другие страны, а также в регионы России", – отметил Андрей Тарасенко. Глава региона добавил, что размещение комплекса в Ракушке позволит инвесторам также осваивать прибрежную акваторию бухты: заниматься развитием аквакультуры и прибрежным ловом. Предполагаемый размер инвестиций в проект составляет более 130 миллионов долларов.

Метки: гребешок, завод, инвестор, СПВ, трепанг

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Новый вид кредитования поможет привлечь в экономику триллионы рублейНовый вид кредитования поможет привлечь в экономику триллионы рублей
вчера, 12:40
К настоящему времени синдицированные кредиты в России уже выданы на сумму в один триллион рублей
Китайская корпорация заинтересована в строительстве объектов инфраструктуры в ПриморьеКитайская корпорация заинтересована в строительстве объектов инфраструктуры в Приморье
вчера, 11:20
Компания занимается проектированием, строительством и вводом в эксплуатацию сетей и объектов инфраструктуры
Китайская компания планирует инвестировать в Артемовскую ТЭЦКитайская компания планирует инвестировать в Артемовскую ТЭЦ
31 января 2018, 20:00
Детали проекта по строительству ТЭЦ обсудили на встрече вице-губернатора Приморья Гагика Захаряна с руководством строительной компании Beijing JHMK

Последние новости

Ограбление японской криптобиржи оказалось более масштабнымОграбление японской криптобиржи оказалось более масштабным
сегодня, 00:10
Вместо заявленных ранее 523 миллионов у.е. украли 526,3 млн.
SpaceX запустила ракету Falcon 9SpaceX запустила ракету Falcon 9
вчера, 23:50
Компания Space Exploration Technologies Corp. Элона Маска успешно запустила ракету Falcon 9 со спутниками на орбиту
Последние спортсмены из КНДР прибыли в Южную КореюПоследние спортсмены из КНДР прибыли в Южную Корею
вчера, 22:10
Последняя северокорейская делегация в составе 32 человек прибыла в Сеул

От первого лица

Артем Базыль: "МегаФон" становится более открытым, динамичным и надежным
30.01.2018 17:30
Артем Базыль: "МегаФон" становится более открытым, динамичным и надежным
25.01.2018 12:00
Виктор Помелов: Профессионалам всегда есть чем заняться даже в условиях кризиса
19.01.2018 13:00
Илья Мирин: Одни проекты выросли до Москвы, другие просто закрылись

Самые популярные

Горячие обсуждения

19.01.2018 19:10
Кормить кур антибиотиками можно, но осторожно 1
29.01.2018 10:50
В Приморье может появиться "Дом национальностей" 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2018,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 908 4530517. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Учредитель и издатель ООО "ЦСИ "Черный Куб".
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+