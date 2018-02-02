Самый большой завод по воспроизводству морского гребешка и трепанга планируется построить в Приморье

Как сообщили в Минвостокразвития, инициатор проекта приобрел право пользования рыбоводным участком площадью более 2000 га в акваториях Партизанского и Лазовского районов. Это самый большой монолитный рыбоводный участок на Дальнем востоке. Также ООО "Звезда Востока" предполагает получить в долгосрочную аренду земельный участок общей площадью 12 га в примыкании к морскому участку, на котором возведут прибрежную базу, цех по переработке и хранению продукции, сообщает ЕНВ.

Производительность предприятия составит 300 миллионов штук молоди в год, 10 тысяч тонн ценных видов гидробионтов (гребешок, трепанг и другие). Продукция будет поставляться на внутренний рынок, а также экспортироваться в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

На реализацию проекта будут направлены 7 миллиардов рублей, срок окупаемости составит 6 лет. На настоящий момент закончено рыбобиологическое обоснование с привлечением ведущих научных организаций России с области морской биологии, в 2018 году планируется заключить инвестиционное соглашение, запуск производства запланирован на 2018-2020 годы, после чего производство может быть расширено. Строительство завода позволит создать 700 новых рабочих мест.

Напомним, благодаря новым инструментам развития – ТОР, Свободному порту Владивосток, государственной целевой поддержке – Дальний Восток уже получил 89 новых предприятий, создано 7,5 тысяч новых рабочих мест.

Стоит также отметить, что построить в Приморье мощный рыбоперерабатывающий комплекс, включающий в себя логистический центр рыбной и мясной продукции, рыбный порт и контейнерный терминал, а также завод по переработке рыбного филе и крабового мяса, также заявил консорциум южнокорейских организаций. В частности, этот вопрос обсудили врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко и президент входящей в консорциум компании "Korea Trading & Industries Co., Ltd." Со Иль Тхэ. Андрей Тарасенко подчеркнул, что создание мощного рыбопромышленного комплекса – это стратегический важный проект для Приморья, и вопрос о размещении объекта – один из наиболее значимых. По мнению главы региона, наиболее удачная территория для строительства комплекса – бухта Ракушка в Ольгинском районе.

"Это большая закрытая площадка с налаженной инфраструктурой. Там создан очень хороший причальный фронт, подведено электричество, сейчас мы строим туда дорогу и будем проводить все необходимые инженерные сети. Рядом находится порт Восточный, через который вы сможете экспортировать свою продукцию в другие страны, а также в регионы России", – отметил Андрей Тарасенко. Глава региона добавил, что размещение комплекса в Ракушке позволит инвесторам также осваивать прибрежную акваторию бухты: заниматься развитием аквакультуры и прибрежным ловом. Предполагаемый размер инвестиций в проект составляет более 130 миллионов долларов.