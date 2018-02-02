Новый вид кредитования поможет привлечь в экономику триллионы рублей

Российские банки получили хороший инструмент для объединения своих финансовых мощностей при кредитовании одного заемщика. Соответствующий федеральный закон "О синдицированном кредите" вступает в силу 1 февраля 2018 года, сообщает ЕНВ со ссылкой на "Парламентскую газету".

В документе поясняется, что синдицированный кредит — это заем, предоставляемый заемщику двумя и более кредиторами или синдикатом кредиторов в рамках одного кредитного договора. Кроме того, закон устанавливает общие положения о договоре синдицированного кредита, фиксируя перечень лиц, которые могут быть кредиторами (участниками синдиката кредиторов), описывает порядок погашения обязательств заемщика. Также в законе отмечены особенности заключения договора синдицированного кредита, его основные условия, процедуры принятия решений участниками синдиката.

До этого законодательство не давало чёткого правового определения, как строить отношения участникам синдиката между собой, с заёмщиком и с банками-агентами, а синдицированные кредиты оформлялись в соответствии с подзаконными инструкциями Центробанка.

Поясняя нужность закона, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отмечал, что в таком деле, как соединение нескольких заёмщиков в одном кредитном договоре, тем более, если речь идёт о займах внушительных сумм, не должно быть неясностей и двойных толкований.

По мнению экспертов, вступивший в силу закон вкупе с ранее принятым законом о дифференциации банков в зависимости от размера собственного капитала в перспективе позволяет вовлечь в оборот средства десятков региональных банков, объединенных в синдикаты. Создаются условия для вливания в экономику России с банковских депозитов свободных остатков средств юридических лиц в объеме 27 трлн. рублей.

К настоящему времени синдицированные кредиты в России уже выданы на сумму в один триллион рублей. Последний пример — весной 2017 году крупный московский частный банк привлек на год 500 млн. долларов, которые организовал синдикат кредиторов из двух китайских, двух российских и шести американских и европейских банков.

Юридическая основа синдицированных кредитов — английское прецедентное право, в странах англосаксонской культуры этот вид кредитования получил наибольшее распространение. Как правило, синдикат кредиторов привлекается для финансирования крупных дорогостоящих проектов.