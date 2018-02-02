Как бороться с несварением желудка во время полета?

Полёты влияют на наше тело разными способами. Задержки рейсов могут вызвать стресс, перепады атмосферного давления – шум в ушах, обезвоживание и осушение полости рта. В свою очередь, это увеличивает риск тромбообразования в венах (появления тромбоза глубоких вен), что особенно опасно для тех, кто совершает перелёты на дальние расстояния.

Однако, как отмечают специалисты, наиболее частным неприятным последствием от перелетов является несварение желудка и тяжесть в животе. Датский хирург Якоб Розенберг совместно с коллегами из Копенгагенского университета о несварении в полёте написал статью, которая была опубликована в журнале The New Zealand Medical Journal. Он говорит, что на написание статьи его сподвигла обычная пластиковая бутылка. "Я видел, как бутылка сжималась при приземлении, и потом я стал обращать внимание на свой живот. Впоследствии несколько раз во время полёта я замечал, что он увеличивался в размерах и наполнялся воздухом".

Розенберг говорит, что причина этому очень проста: "Когда давление в салоне самолета уменьшается, естественный воздух внутри кишечника будет расширяться. И так как в толстой кишке ограниченное пространство, из человека естественным образом будут выходить газы.

В его статье отмечается, что человеческий организм "производит" в день от 0,7 до 1 литра газов, при этом, ежедневно человек выпускает их порядка 10 раз. Также в ходе исследования выяснилось, что неправильно считать, что мужчины и молодые люди выпускают больше газов, чем женщины и старики.

Ученые советуют выпускать газы… и не зря

Розенберг и его команда утверждают, что те, кто "сдерживается", могут страдать от боли, вздутия живота, расстройства желудка и изжоги. В более серьёзных случаях это может привести к повышению артериального давления и частоты сердечных сокращений, что опасно для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. При этом, в системах вентиляции современных пассажирских самолётов используются фильтры из древесного угля, которые эффективно поглощают запахи.

"Нам об этом рассказал механик в аэропорту Копенгагена, и это правда, что эти фильтры эффективны, - говорит Розенберг. – В статье мы также кратко объяснили возможность создания сидений с фильтрами из древесного угля, вплетённых в обшивку. Это очень хорошее решение. Другой вариант – носить одежду с фильтрами из древесного угля".

Якоб Розенберг сказал, что, поскольку его статья была опубликована в 2013 году, одна из японских компаний уже тогда стала продавать нижнее бельё с фильтрами, содержащих древесный уголь. Британская фирма Shreddies также производит одежду для страдающих от метеоризма и об этом есть информация на сайте компании.

Впрочем, те люди, которые не очень хотят носить какое-то "угольное" нижнее бельё, могут предпринимать и другие меры, чтобы облегчить давление на пищеварительную систему.

На сайте cabincrewprotection.org отмечается, что люди перед полётом должны избегать жареной и жирной пищи. Это равнозначно отказу от перекуса в забегаловках, расположенных в аэропорту, например, в McDonald's или Burger King. Кроме того, часто мы фаст-фуд потребляем вместе с большим количеством газированной воды.

При этом, на данном профессиональном портале говорится, что фаст-фуд – не единственный виновник проблем с желудком во время полета. "Порча воздуха" может производиться и при потреблении здоровой пищи – лука, цветной капусты, чечевицы, бобов или капусты. Потребление эти продуктов вызывает вздутие живота, особенно на высоте более 10 км.

Что же тогда есть перед полётом? На сайте отмечается, что ананас содержит фермент, облегчающий проблемы с животом, кроме того, его потребление может заменить питьё воды.