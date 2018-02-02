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Политика

01 февраля 2018, 11:40
ЦИК завершил прием подписей в поддержку кандидатов в президенты

ЦИК завершил прием подписей в поддержку кандидатов в президенты

Подписи сдали шесть кандидатов из 17 прошедших этап выдвижения

Центральная избирательная комиссия завершила приём подписей избирателей в поддержку желающих участвовать в президентских выборах. Подписи сдали шесть кандидатов из 17 прошедших этап выдвижения, окончательный состав бюллетеня определится к 10 февраля, сообщает ЕНВ.

К настоящему времени зарегистрированными кандидатами являются Владимир Жириновский и Павел Грудинин, так как они были выдвинуты кандидатами от парламентских партий (ЛДПР и КПРФ) и освобождены от процедуры сбора подписей.

Кандидаты от непарламентских партий должны были сдать в ЦИК не менее 100 тыс. и не более 105 тыс. подписей избирателей, самовыдвиженцы - не менее 300 тыс. и не более 315 тыс. Вместе с подписными листами кандидат или его уполномоченные представители должны сдать в Центризбирком протокол об итогах сбора подписей, платежное поручение об оплате подписных листов и нотариально заверенный список сборщиков подписей.

В свою поддержку на проверку комиссии сдали действующий Президент России Владимир Путин, который участвует в выборах как самовыдвиженец, лидер партии "Яблоко" Григорий Явлинский, председатель "Партии Роста" Борис Титов и Сергей Бабурин от "Российского общенародного союза".

В последний день приёма документов в ЦИК также были сданы подписи от телеведущей Ксении Собчак и выдвинутого "Коммунистами России" Максима Сурайкина.

Согласно закону о выборах Президента России, в течение десяти следующих дней Центризбирком должен проверить все поступившие материалы.

Если претендент успешно проходит этот этап кампании, ЦИК принимает решение о его регистрации кандидатом на высший государственный пост.

Выборы президента России состоятся 18 марта.

Метки: выборы, ЦИК

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