Китайская корпорация заинтересована в строительстве объектов инфраструктуры в Приморье

Китайская государственная корпорация China Harbour Engineering Company и региональный институт развития Корпорация развития Приморского края подписали соглашение о сотрудничестве. Китайский подрядчик интересуется проектами в сфере дорожного и портового строительства, энергетики и градостроительства, сообщает ЕНВ.

Как сообщила пресс-служба корпорации, предметом договора стало взаимодействие сторон в сфере инвестиционной деятельности по реализации проектов на территории Приморского края, в частности оказания услуг по информационной поддержке и сопровождению инвесторов.

Врио генерального директора корпорации развития Приморского края Игорь Трофимов сообщил, что в рамках встречи стороны обсудили пути возможного взаимодействия и пришли к определенным договоренностям.

"Корпорация может выполнять функции технического заказчика для любого регионального проекта. В круг наших обязанностей входит проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию сетей и объектов инфраструктуры, а также мы ведем работу по контролю над исполнением инвестиционных проектов и оказываем инвесторам необходимую поддержку. Наши специалисты уже начали прорабатывать вопрос строительства газовой генерации для обеспечения нужд резидентов одного из туристических кластеров, уже реализуемого на территории Приморского края, и мы будем рады сотрудничеству с опытным китайским подрядчиком в этой области", - отметил глава корпорации.

Представитель China Harbor Engineering Company в России господин Ли Туншэн в ходе подтвердил заинтересованность в создании объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционных проектов корпорации.

"На данный момент в Приморском крае реализуется ряд интересных проектов, ведутся активные работы по строительству новых объектов, потому мы готовы к сотрудничеству по ряду направлений", - сообщил представитель китайского инвестора.

China Harbor Engineering Company Ltd. (CHEC) основанна в 1980 году, является дочерней компанией China Communications Construction Company Ltd (CCCC), имеет более 60 филиалов в более чем 80 странах мира. В настоящее время компания реализует проекты стоимостью $10 млрд, насчитывает более 10 тыс. сотрудников.

Господин Ли отметил свой интерес к работе над региональными проектами в сфере дорожного и портового строительства, энергетики и градостроительства.

"У нас серьезные намерения по инвестированию в российские проекты. Но прежде чем взять на себя обязательства, нам необходимо проанализировать информацию и оценить, каковы будущие перспективы от реализации этих проектов - нужно больше методологической информации. По итогам переговоров, а также по рекомендации наших коллег мы пришли к выводу, что Корпорация способна стать надежным партнером в работе по ведению инвестиционной деятельности в Приморском крае. На начальном этапе нам необходима поддержка надежной профильной структуры, имеющей успешный опыт работы с иностранными инвесторами и готовой профессионально взаимодействовать по актуальным рабочим вопросам", - заметил господи Ли Туншэн.

Врио гендиректора корпорации Игорь Трофимов поблагодарил за оказанное доверие, а также подтвердил, что корпорация изначально создана как институт регионального развития и потому готова оказывать соответствующие услуги по реализации других региональных инвестиционных проектов, в том числе консультационные, а также в дальнейшем исполнять роль технического заказчика.