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Общество

31 января 2018, 20:30
44,2 тысячи кв. км водной акватории обследовали спасатели в поисках "Востока"

44,2 тысячи кв. км водной акватории обследовали спасатели в поисках "Востока"

Пока безрезультатно

31 января для проведения поиска промыслового судна "Восток" были задействованы воздушные суда МЧС России – самолеты Бе-200 ЧС Хабаровского и Красноярского авиационных спасательных центров. На борту самолётов – спасатели Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, плавсредства и необходимое оборудование. Это опытнейшие специалисты. В их числе сотрудники парашютно-десантного отряда. С нарастающим итогом осмотрено 34491 кв. км. акватории, морскими судами – 9720 кв. км. поиски будут продолжены, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Приморскому краю.

К проведению поисковых работ были привлечены 20 человек и 2 единицы техники. В районе поиска находятся суда (малый транспорт рефрижератор "Остров Ионы", большие транспортные рефрижераторы: "Озерск" и "Кан ан Рифер"), которые в светлое время суток привлечены к поиску.

В Центре управления в кризисных ситуациях Главного Управления МЧС России по Приморскому краю развёрнут телефон "горячей линии" 8(423)239-99-99, на который поступило 780 обращений. Психологи МЧС России оказывают родственникам пропавших информационную поддержку и психологическую помощь. В Главном управлении МЧС России по Приморскому краю развернут Межведомственный оперативный штаб.

Метки: Восток, МЧС, поиски

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