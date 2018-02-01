44,2 тысячи кв. км водной акватории обследовали спасатели в поисках "Востока"

31 января для проведения поиска промыслового судна "Восток" были задействованы воздушные суда МЧС России – самолеты Бе-200 ЧС Хабаровского и Красноярского авиационных спасательных центров. На борту самолётов – спасатели Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, плавсредства и необходимое оборудование. Это опытнейшие специалисты. В их числе сотрудники парашютно-десантного отряда. С нарастающим итогом осмотрено 34491 кв. км. акватории, морскими судами – 9720 кв. км. поиски будут продолжены, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Приморскому краю.

К проведению поисковых работ были привлечены 20 человек и 2 единицы техники. В районе поиска находятся суда (малый транспорт рефрижератор "Остров Ионы", большие транспортные рефрижераторы: "Озерск" и "Кан ан Рифер"), которые в светлое время суток привлечены к поиску.

В Центре управления в кризисных ситуациях Главного Управления МЧС России по Приморскому краю развёрнут телефон "горячей линии" 8(423)239-99-99, на который поступило 780 обращений. Психологи МЧС России оказывают родственникам пропавших информационную поддержку и психологическую помощь. В Главном управлении МЧС России по Приморскому краю развернут Межведомственный оперативный штаб.