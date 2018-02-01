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Экономика

31 января 2018, 20:00
Китайская компания планирует инвестировать в Артемовскую ТЭЦ

Китайская компания планирует инвестировать в Артемовскую ТЭЦ

Детали проекта по строительству ТЭЦ обсудили на встрече вице-губернатора Приморья Гагика Захаряна с руководством строительной компании Beijing JHMK

Открывая встречу, Гагик Захарян подтвердил заинтересованность администрации Приморья в сотрудничестве с китайской компанией, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу "Белого Дома".

"Край заинтересован в инвестициях с китайской стороны. Начало любого крупного дела сложное, и сегодня наша цель – обозначить отправные точки проекта", – подчеркнул заместитель главы региона. Вице-губернатор отметил, что в связи с реализацией программы замещения выбывающих мощностей Дальнего Востока, строительство новой угольной Артёмовской ТЭЦ – очень нужный и своевременный проект.

По словам генерального директора китайской компании Гана Хуана, они имеют опыт строительства подобных объектов, однако в России это будет первым подобным проектом. "Компания готова вложить свои средства в строительство новой электростанции, используя самые современные технологии в строительстве и энергетики", – обозначил руководитель компании.

Перед началом реализации этого проекта китайскую сторону интересуют ряд вопросов: состояние транспортной и коммунальной инфраструктуры в районе строительства, оформление разрешительной и проектно-сметной документации. "Для нас первоочередное сейчас – получить разрешение на строительство и приступить к работе", – отметил Ган Хуан.

Как подчеркнул Гагик Захарян, администрация Приморья готова оказать максимальную помощь китайским инвесторам в получении разрешительной и проектной документации. Одним из вариантов для ускорения и координации этой работы может стать создание совместного предприятия.

Метки: Захарян, инвестор, КНР, ТЭЦ

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