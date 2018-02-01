Количество депутатов краевого парламента сократилось

Законодательное Собрание Приморского края постановило прекратить досрочно полномочия депутата Законодательного Собрания Приморского края Константина Богданенко, избранного по одномандатному избирательному округу № 4, и вывести его из состава комитета Законодательного Собрания по продовольственной политике и природопользованию, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу органа власти.

Напомним, в середине января комитет по регламенту, депутатской этике и организации работы Законодательного Собрания рассмотрел заявление Константина Богданенко о досрочном сложении депутатских полномочий в связи с назначением на государственную должность Приморского края.

Также был рассмотрен вопрос об изменении численного состава комитета по продовольственной политике и природопользованию с 7 до 6 человек. Полный состав комитета будет восстановлен после проведения довыборов в сентябре нынешнего года.

Спикер краевого парламента Александр Ролик поблагодарил Константина Богданенко за активную работу в законодательном органе Приморского края и от имени всех депутатов вручил ему Благодарность Законодательного Собрания. "Мы желаем Константину Сергеевичу успехов на должности вице-губернатора и надеемся на конструктивное сотрудничество". - отметил председатель Законодательного Собрания Александр Ролик, комментируя данное решение краевого парламента.