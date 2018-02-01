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Экономика

31 января 2018, 17:30
Нефть Приморью может навредить

Нефть Приморью может навредить

Эксперты рассуждают о рентабельности проекта губернатора

Врио губернатора Приморского края Андрей Трасенко пообещал приморцам дешёвое автомобильное топливо. Он сказал, что будет использоваться нефть, добытая в регионе. Cогласно оценке Тарасенко, запасы "чёрного золота" найдены, они составляют около 60 млн тонн. Сейчас необходимо произвести доразведку, потом начнётся строительство заводов. По этому поводу высказались и приморские эксперты, сообщает ЕНВ.

По словам Андрея Тарасенко, переработка нефти будет осуществляться на заводе, который появится в Яковлевском районе. А для перевода автомобилей на газ под Уссурийском в течение восьми месяцев построят газомоторный завод – проект сооружения уже разрабатывается.

"Пошли по геологии, на сегодняшний день выяснили, что у нас нефть есть, и мы будем проводить доразведку здесь, – рассказал Андрей Тарасенко СМИ. – В Приморском крае запасов примерно на 60 млн. тонн есть. Чтобы нормально контролировать у себя цену, держать её стабильной, нам как раз будет достаточно 1 млн. тонн в год. И выходить на посевную и уборочную с какой-то определенной ценой".

Биолог и член Общественного совета по экологической безопасности, сохранению окружающей среды и воспроизводству биологических ресурсов в Приморском крае Татьяна Вшивкова при этом уверена: "На месте хозяина Тарасенко мыслит правильно, идея "собственного самовара" то есть своей окупаемости очень хороша. Если нефть найдут и поставят заводик, чтобы не зависеть ни от кого – я "за".

Главный научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичева ДВО РАН, доктор биологических наук Владимир Раков не согласен с коллегой, он полагает, что добыча нефти в регионе принесет дополнительные проблемы с экологией: "Места нефтерождений в Приморье есть, это под Уссурийском и в Находке. Но если добывать нефть, то можно представить, что тот остаток породы, в которых залегает нефть, при откачке образует пустоты. По законам физики, это место будет замещаться, например, водой питьевой и нефть может попасть в основные запасы воды. Это первое. А второе, при самой разработке, та продукция, которая будет производиться – бензин, керосин и т.д. – масса загрязнения попадет в атмосферу и водоемы. В частности, если та самая нефть будет добываться под Находкой – это чревато кислотными дождями. Если под Уссурийском – туда, могут ветра занести и на Владивосток", – считает эксперт.

Метки: месторождения, нефть, экология, эксперты

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