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Экономика

31 января 2018, 17:00
Находку назвали центром экспорта северокорейского угля в Японию и Южную Корею

Находку назвали центром экспорта северокорейского угля в Японию и Южную Корею

Россию в кулуарах СБ ООН обвиняют в нарушении международных санкций

Северная Корея отправляла уголь в Приморский край в течение прошлого года, затем он доставлялся в Южную Корею и Японию. В то же время, экспорт угля напрямую из КНДР запрещен санкциями, принятыми Совбезом ООН в 2016 году. Об этом рассказали источники издания South China Morning Post, работающие разведслужбах трех стран, сообщает ЕНВ.

Совет Безопасности ООН ввел санкции в отношении КНДР в части запрета экспорта угля в августе прошлого года, в связи с участившимися ракетными испытаниями Пхеньяна. Международное сообщество считает, что снижение объема иностранной валюты снизит возможности КНДР по финансированию столь частных ядерных и ракетных испытаний.

По данным источников гонконгского издания, власти КНДР три раза использовали дальневосточные порты Находка (Приморский край) и Холмск (Сахалинская область) для дальнейшей переотправки в Южную Корею и Японию. По сведениям газеты, некоторые грузы достигли конечного пункта назначения в октябре прошлого года.

"Российский порт Находка становится перевалочным пунктом для северокорейского угля", - сообщил источник в представительстве ЕС по внешним делам и политике безопасности.

Отвечая на вопрос по этому поводу, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в пятницу, что Россия соблюдает международное право. "Россия является ответственным членом международного сообщества", - сказал он журналистам на телефонной конференции. Информационное агентство "Интерфакс" процитировало представителей посольства России в Северной Корее в пятницу, согласно которому РФ не покупает уголь у Северной Кореи и "не является транзитной точкой для поставок угля в третьи страны".

Представительство Российской Федерации при Организации Объединенных Наций 3 ноября сообщила Комитету по санкциям Совета Безопасности, что Москва соблюдает ограничения в отношении КНДР. На прошлой неделе Минфин США ввел санкции в отношении владельца одного из кораблей UAL Ji Bong 6 по причине предполагаемой поставки северокорейского угля в Холмск 5 сентября.

Напомним, экспорт северокорейского угля первоначально был ограничен резолюцией Совета Безопасности от 2016 года. Комитет по санкциям сообщил государствам-членам ООН в ноябре, что нарушение запрета происходит тогда, когда "осуществляются действия или сделки, запрещенные резолюциями Совета Безопасности, или предпринимаются попытки совершить запрещенные транзакции, независимо от того, была ли сделка завершена".

В то же время власти КНДР заявляют, что санкции нарушают её суверенитет. Также они обвиняют Соединенные Штаты в стремлении изолировать и задушить Северную Корею.

5 сентября независимая экспертная группа сообщила Совету Безопасности, что Северная Корея "намеренно использует косвенные каналы для экспорта запрещенных товаров, избегая санкций". В прошлом месяце президент США Дональд Трамп сказал в интервью Reuters, что Москва помогает Пхеньяну получать энергоресурсы в нарушение санкций.

Отвечая на вопрос о поставках, официальный представитель министерства иностранных дел Южной Кореи сказал: "Наше правительство контролирует любые действия, направленные на отход от санкций со стороны Северной Кореи. Мы тесно сотрудничаем с международным сообществом в целях реализации санкций". Чиновник отказался комментировать, известно ли министерству о предполагаемых транзитных поставках из России.

Метки: корейский кризис, Находка, санкции, СБ ООН, уголь, Холмск

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