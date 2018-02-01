Во Владивостоке модернизируют отделения Почты России

Обновленные отделения Почты России организованы по принципу открытого пространства
Во Владивостоке сразу три почтовых отделения с новым форматом обслуживания открыли свои двери для клиентов. Здесь внедрены передовые технологии, почтовые офисы оснащены современным оборудованием, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу УФПС Приморского края.
"Современный дизайн почтовых отделений – не просто ремонт помещений и обеспечение требований эргономики рабочих мест, – это создание удобных офисов, основой работы которых является ценность времени клиента", – отметил директор Приморского филиала Почты России Сергей Калитин.
Обновленные отделения Почты России организованы по принципу открытого пространства. Рабочее место начальника отделения находится в клиентском зале, что позволяет контролировать работу сотрудников, а в часы пиковых нагрузок помогать в обслуживании населения.
В реконструированных почтовых отделениях пространство продумано для комфорта клиентов. Теперь столы для упаковки посылок и заполнения бланков соседствуют со стойкой почтовых коробов, что позволяет отправителю выбрать из представленных образцов подходящий по размеру короб для своей посылки, а также быстро утилизировать использованную коробку после вскрытия полученной почты.
Информационная справка: Управление федеральной почтовой связи Приморского края – филиал ФГУП "Почта России" включает в себя 526 отделений почтовой связи, и объединяет один из самых больших трудовых коллективов – более 5000 почтовых работников.
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