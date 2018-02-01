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Фоторепортажи

31 января 2018, 16:10
Во Владивостоке модернизируют отделения Почты России
Во Владивостоке модернизируют отделения Почты России
Во Владивостоке модернизируют отделения Почты России
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Во Владивостоке модернизируют отделения Почты России

Обновленные отделения Почты России организованы по принципу открытого пространства

Во Владивостоке сразу три почтовых отделения с новым форматом обслуживания открыли свои двери для клиентов. Здесь внедрены передовые технологии, почтовые офисы оснащены современным оборудованием, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу УФПС Приморского края.

"Современный дизайн почтовых отделений – не просто ремонт помещений и обеспечение требований эргономики рабочих мест, – это создание удобных офисов, основой работы которых является ценность времени клиента", – отметил директор Приморского филиала Почты России Сергей Калитин.

Обновленные отделения Почты России организованы по принципу открытого пространства. Рабочее место начальника отделения находится в клиентском зале, что позволяет контролировать работу сотрудников, а в часы пиковых нагрузок помогать в обслуживании населения.

В реконструированных почтовых отделениях пространство продумано для комфорта клиентов. Теперь столы для упаковки посылок и заполнения бланков соседствуют со стойкой почтовых коробов, что позволяет отправителю выбрать из представленных образцов подходящий по размеру короб для своей посылки, а также быстро утилизировать использованную коробку после вскрытия полученной почты.

  • Просторный офис 690041 (ул. Глинки, д. 41) расположился недалеко от железнодорожной станции "Седанка" и пользуется постоянным спросом как у жителей района, так гостей популярного места оздоровительного отдыха.
  • Почтовое отделение 690024 (ул. Маковского, д. 181), расположенное вблизи федеральной трассы в районе станции "Океанская", также устроено с учетом обеспечения высокого уровня обслуживания, имеет просторный зал и современный дизайн. В плане развития почтового сервиса этих отделений – работа окон Почта Банка и установка электронной очереди.
  • Почтовое отделение 690106 (Партизанский пр., д. 28а), несмотря на незначительную площадь, претерпело существенные преобразования и готово ежедневно обслуживать более пятисот человек. Принимая во внимание близость многофункционального центра, здесь сделан акцент на прием государственных пошлин и налогов, предоставление почтовых и финансовых услуг, а также реализацию востребованной канцелярской продукции и прессы.

Информационная справка: Управление федеральной почтовой связи Приморского края – филиал ФГУП "Почта России" включает в себя 526 отделений почтовой связи, и объединяет один из самых больших трудовых коллективов – более 5000 почтовых работников. 

Метки: модернизация, почта России

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