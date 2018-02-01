Стало известно о встрече брата Ким Чен Ына незадолго до гибели с офицером американской разведки

Следствие выяснило, что за четыре дня до того, как Ким Чен Нам был убит в малазийском аэропорту, родственник главы государства встретился с агентом американской разведки, сообщает ЕНВ со ссылкой на South China Morning Post.

Впавший в немилость со стороны Ким Чен Ына представитель правящей семьи встречался с агентом разведки США незадолго до своей смерти на малазийском острове Лангкави. Об этом на этой неделе сообщили представители национальной полиции. Также у правоохранителей есть данные, что 9 февраля в ноутбук Ким Чен Нама несколько раз заходили с целью получения неких сведений. В тот день, по данным следствия, он как раз находился на Лангкави.

Следователь по громкому делу Ван Азирул Низам Че Ван Азиз отметил, что он уже направил своего помощника на остров для выяснения деталей происходивших событий за период с 8 по 12 февраля, когда Ким Чен Нам находился на Лангкави. По его мнению, это поможет пролить свет на мотивы убийства, произошедшего в зале вылета в Международном аэропорту Куала-Лумпура 13 февраля прошлого года.

В убийстве родственника Ким Чен Ына подозреваются две девушки – вьетнамка Зоан Тхи Хыонг и индонезийка Сити Аисье. Девушки отрицают, что целенаправленно хотели убить Ким Чен Нама. Напротив, они говорили о том, что их просили принять участие в розыгрыше. Напомним, в результате этого "розыгрыша" они испачкали лицо жертвы опасным реагентом VX.

Адвокат индонезийки Гой Сун Сенг, настаивал в суде, что данное убийство совершено по политическим мотивам. То же самое говорят и представители потерпевшей стороны. Они не раз указывали на то, что, несмотря на предполагаемый политических характер смерти Ким Чен Нама, дело о его гибели рассматривается в обычном порядке следователями органов внутренних дел.

О том, что Ким Чен Нам встречался с неким гражданином США корейского происхождения, проживавшим в Бангкоке, мировые таблоиды писали еще в прошлом году. Следователь Азирул подтвердил, что данная встреча состоялась в одной из гостиниц острова, при этом, по его словам, полиция не может идентифицировать человека, который, предположительно, был офицером разведки США.

Напомним, после смерти Ким Чен Нама полиция обнаружила в его рюкзаке 138 тысяч долларов США. Это спровоцировало серию предположений о том, что Ким Чен Нам продал некоторые сведения, отнесённые к гостайне КНДР, Соединённым Штатам. При этом, данная гипотеза следствием не поддерживается.

Как отмечают мировые средства массовой информации, судебный процесс по делу идет крайне неоднозначно. В частности, широко бужировался момент, когда сторона обвинения не могла дать ответы адвокатам на довольно безобидные вопросы, например, о том, где конкретно проживал Ким Чен Нам на Лангкави. При этом, следователь Азирул утверждал, что не может вспомнить или найти подробностей в своей записной книжке.

Вместе с тем, гособвинитель подтвердил свое прошлое заявление о том, что ноутбук Ким Чен Нама последний раз использовался 9 февраля. В тот же день к компьютеру подключался USB-накопитель Kingston. На момент гибели среди вещей Ким Чен Нама данной флешки обнаружено не было. Добавим, что судебную и следственную экспертизы, помимо ноутбука, прошли также четыре мольных телефона Ким Чен Нама. Расследование продолжается.