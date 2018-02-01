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Экономика

31 января 2018, 14:00
В сельском хозяйстве Приморья продолжается рост производства

В сельском хозяйстве Приморья продолжается рост производства

Выпуск продукции сельского хозяйства всеми сельхозпроизводителями за 2017 год составил 47,7 млрд. рублей, что на 12% больше, чем в 2016 году

Как сообщили в Приморскстате, на увеличение приморского аграрного сектора повлияло наращивание объемов основных видов продукции сельского хозяйства. Выпуск продукции сельского хозяйства всеми сельхозпроизводителями за 2017 год составил 47,7 млрд. рублей, что на 12% больше, чем в 2016 году, сообщает ЕНВ со ссылкой на территориальный орган Росстата.

В текущем году в хозяйствах все категорий возросло производство сои на 31%, зерновых культур – на 11%, картофеля – на 8%. Несмотря на незначительное снижение поголовья скота и птицы, производство мяса выросло на 30%, молоко – на 4%, яиц – сократилось на 2%.

Основными производителями молока остаются личные подсобные хозяйства населения (48%), мяса и яиц – сельскохозяйственные организации (80% и 71%, соответственно). Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели произвели 4% общекраевого объема мяса, 8% яиц, 22% - молока. В сельскохозяйственных организациях производство мяса возросло в 11 городах и районах из 27, молока - в 8 из 24, на их долю приходится, соответственно, 90% и 79% объемов края.

В сельскохозяйственных организациях на одну корову надоено, в среднем, по 6211 кг молока (на 11,5% больше 2016 года), в расчете на одну курицу-несушку получено по 272 яйца (на 1,5% выше прошлого года). Сельскохозяйственными организациями реализовано 395 тыс. центнеров скота и птицы в живом весе, 364 - молока, 1635 зерновых культур, 1493 - сои, 87 - картофеля, 261 тыс. центнера овощей, 166 млн. штук яиц. По сравнению с прошлым годом возросла реализация сои, зерновых и зернобобовых культур, скота и птицы, молока. Снизилась реализация картофеля, овощей и яиц.

Метки: Приморскстат, сельское хозяйство, статистика

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