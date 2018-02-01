Преступлений в Приморье стало на 6,5% меньше

В рамках предоставленных органам прокуратуры полномочий по осуществлению государственного единого статистического учета заявлений и сообщений о преступлениях прокуратурой края на постоянной основе анализируются основные характеристики состояния преступности на территории края, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ведомство.

Анализ состояния преступности показал, что за прошедший год на территории Приморского края отмечается снижение на 6,5 % числа зарегистрированных преступлений. Всего в крае зарегистрировано 36 тыс. 619 преступлений, в 2016 году – 39 тыс. 174. Около трети всех преступлений, совершенных на территории Приморья зарегистрировано на территории краевого центра – 10 тыс. 557, что объективно объясняется количеством проживающих во Владивостоке граждан.

Наибольшее снижение количества зарегистрированных преступлений отмечается на территориях г. Лесозаводска на 16,5 % - 812 (в аналогичном периоде позапрошлого года (АППГ - 972), Пожарского района на 13 % - 545 (АППГ - 626), г. Спасска-Дальнего на 10,5 % - 1468 (АППГ - 1640), Ленинского района г. Владивостока на 8 % - 2426 (АППГ - 2648).

В 2017 году отмечено снижение регистрации некоторых категорий преступлений. Так, на 22 % снизилось число тяжких и особо тяжких преступлений (8 тыс. 170 преступлений против 8 тыс. 788 за 2016 год), на 10 % снизилось число фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших по неосторожности смерть потерпевших (136 против 151), на 23,5 % - совершенных в сфере ЖКХ (21 против 17), на 22 % снизилось число зарегистрированных изнасилований (43 против 55).

Также снизились преступления, совершенные отдельными категориями лиц, например, число преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их соучастии сократилось на 14 % (983), ранее совершавшими на 2 % (10681), находившимися в состоянии алкогольного на 21 % (5642) и наркотического на 37 % (479) опьянения.

Также, в истекшем году снизилось количество выявленных на территории края преступлений коррупционной направленности на 2 % (с 374 до 367), на 5 % сократилось число преступлений, связанных с получением взятки (54), дачей взятки на 17 % (40) и посредничеством во взяточничестве на 30 % (14).

На 1 % сократилось число зарегистрированных преступлений экономической направленности – 1178, а преступлений, связанных с лесодобывающей промышленностью увеличилось на 31 % - 46.

Как и ранее около половины (47%) всех зарегистрированных на территории края преступлений связано с хищением чужого имущества (кражи, грабежи, разбои, мошенничество) и составила 17 тыс. 288 (19 тыс. 619 - 4%).

Общий ущерб от преступлений сократился на 11 % и составил 6 млрд. 499 млн. 925 тыс. рублей.

За прошедший год на территории края зарегистрировано 9 тыс. 905 преступлений, совершенных в общественных местах, что на 13 % меньше, чем за 2016 год.

На 2,1 % увеличилась раскрываемость преступлений и составила 53,4 %. Отмечен рост числа раскрываемости разбоев – на 7,9 % (с 73,8 % до 81,7 %), преступлений экономической направленности – на 5,8 % (с 69 % до 4,8 %), грабежей – на 4,5 % (с 67 % до 71,5 %), причинения умышленного вреда здоровью – на 3 % (с 88,2 % до 91,2 %), преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств – на 1,4 % (с 48,7 % до 50,1 %), краж – на 0,6 % (с 36,6 % до 37,2 %).

Также, на 20 % увеличилось число раскрытых преступлений, совершенных организованными группами и преступными сообществами – 150 (ДФО: 350, - 32 %, РФ: 13 тыс. 235, + 5 %).

Анализируя динамику состояния преступности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств, необходимо отметить, что регистрация данных преступлений увеличилась на 11 % (с 5082 до 5637), данная тенденция роста наблюдается на всей территории Российской Федерации (+ 4 %) и Дальневосточного Федерального округа (+ 9 %).

При этом, наибольший рост регистрации преступлений указанной категории отмечен в Ленинском районе г. Владивостока – 803 (694, + 16 %),

г. Уссурийске – 745 (577, + 29 %), Первореченском районе г. Владивостока – 657 (542, + 21 %), Партизанском районе – 64 (34, + 88 %).

Проведенный анализ свидетельствует об имеющихся позитивных тенденциях в борьбе с преступностью в Приморском крае. Между тем, в сравнении с другими субъектами РФ, численность населения которых близка к численности населения Приморского края (1,94 млн. чел.), уровень преступности в крае по-прежнему является самым высоким и составляет 1904,1 преступлений на 100 тыс. населения.

Вопросы противодействия преступности в крае и раскрываемости преступлений находятся на постоянном контроле прокуратуры края, которая, по-прежнему, продолжает работу, направленную на реализацию полномочий по соблюдению законности, в том числе, при учете заявлений и сообщений о преступлениях и расследовании уголовных дел, усилению ее координирующей роли.

С более подробной информацией о состоянии и раскрываемости преступлений на территории Российской Федерации можно ознакомиться на официальном сайте Генеральной прокуратуры РФ "Публичный портал правовой статистики".