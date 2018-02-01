Эксперты обсудили возможность продолжения работы марикультурных хозяйств на охраняемых территориях

Заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов и врио вице-губернатора Приморского края Валентин Дубинин провели во Владивостоке расширенное заседание межведомственной рабочей группы по вопросам организации работы хозяйств марикультуры в границах особо охраняемых природных территорий Приморья, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Росрыболовства.

В 2017 году запланированная деятельность хозяйств аквакультуры, традиционно осуществлявших свою деятельность в заливе Посьета, была сорвана в связи с действием или бездействием исполнительных органов власти, а также различным трактованием законодательства, в частности, по применению решения исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов от 29.11.1974 № 991 "О признании водных объектов Приморского края памятниками природы".

Врио вице-губернатора Приморского края Валентин Дубинин обозначил основную задачу, которая стоит сейчас перед администрации края и экспертного сообщества, – поиск конструктивного решения, позволяющего защитить как экономические интересы легальных рыбоводов, так и природные богатства, при обязательном соблюдении закона.

Директор ТИНРО-Центра Алексей Байталюк доложил, что систематические исследования состояния запасов водных биоресурсов и среды их обитания в заливе Петра Великого в рамках работ по госмониторингу в период 2010-2017 гг. не выявили каких-либо падений запасов или ухудшения условий окружающей среды. Проведенные специалистами работы совместно с пользователями аквакультурных участков по изучению искусственно созданных поселений трепанга в бухтах Экспедиции, Новгородской и Рейд Паллада позволили изучить выживаемость и скорость роста трепанга. Особенности экологии трепанга и гребешка не дают оснований полагать, что их пастбищное культивирование может нанести ущерб природным сообществам. По мнению директора ТИНРО-Центра, на данный момент уместнее говорить о начале длительного процесса восстановления существовавшего ранее естественного запаса трепанга и гребешка усилиями марикультурщиков. Но даже значительное повышение их численности (что маловероятно в ближайшем будущем) может привести только к снижению темпов роста культивируемых объектов.

С отраслевой наукой согласились и представители Дальневосточного отделения Российской Академии наук. По словам директора Центра аквакультуры и прибрежных биоресурсов Сергея Масленникова, пастбищная марикультура, донное культивирование в условиях естественной свободы, подвесное культивирование моллюсков и иглокожих не могут оказывать существенных негативных воздействий на окружающую среду, если выполняются технологические требования к разведению.

Вице-президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморского края Александр Васьков также обратил внимание на отсутствие полномочий субъекта федерации по формированию границ особо охраняемых природных территорий во внутренних морских водах и территориальном море. Обсуждая эту тему, Василий Соколов подчеркнул несоответствие площадей, определенных в решении Приморского краевого совета народных депутатов в 1974 году, с масштабами акваторий, которые закрывают под особо охраняемые природные территории в настоящее время.

"По разъяснениям Минприроды, установленные в рамках советского законодательства ООПТ регионального значения легитимны в соответствующих границах и по площади, установленной паспортами этих ООПТ. Однако в паспортах указаны очень незначительные размеры (например, в одной бухте это 300 га) при том, что на практике закрывают 3 тыс. га или даже больше. Может проблемы и не существует, и действующие хозяйства находятся вне границ ООПТ," – отметил Василий Соколов.

Другой вопрос, который обсудили участники совещания – это обеспечение охраны на особо охраняемых природных территориях и сошлись во мнении, что функции и компетенция как субъекта, так и ведомств в данном случае нечеткие, поэтому их реализация затруднительна. Частные структуры, по мнению членов рабочей группы, не должны заниматься охраной государственных ресурсов и акваторий, поскольку есть риск злоупотребления полномочиями и организации незаконного промысла. Владельцы рыбоводных участков имеют право защищать только свой ресурс, подчеркнул Василий Соколов. При этом заместитель руководителя Агентства подчеркнул, что в исполнительном комитете Приморского краевого Совета народных депутатов охрана закреплена за организациями, которые уже не существуют и за Приморрыбводом. "Приморрыбвод – это филиал подведомственного Росрыболовству ФГБУ "Главрыбвод", которое уже давно не имеет полномочий по выполнению охранных функций, тем более в ООПТ.

Василий Соколов также отметил, что рыбоводные участки были сформированы в соответствии с действующим на момент их создания Законом о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов, затем их переоформили в связи со вступлением в силу Закона об аквакультуре. Это означает, что участки аквакультуры так же легитимны, как и особо охраняемые природные территории.

Василий Соколов обратил внимание, что позиция Министерства природных ресурсов России не направлена на запрет деятельности аквакультуры в границах ООПТ. В письме Министра природных ресурсов Сергея Донского поясняется, что осуществление рыбоводства в границах памятника природы краевого значения возможно при принятии соответствующего решения администрации Приморского края и при условии внесении изменений в режим охраны памятников природы, а также корреспондирующих изменений в паспорта памятников природы. Для этого необходимо подготовить соответствующие документы и в установленном порядке согласовать их с Минприроды.

Участники заседания обсудили план внесения изменений в Решение исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов 1974 года, оптимизировав по возможности сроки реализации поручений и определив непосредственных исполнителей. Представители бизнеса обратили внимание, что в период прохождения корректировок и до вступления нового нормативного документа в силу у владельцев рыбоводных участков в пределах ООПТ могут возникнуть проблемы с исполнением обязательств по заключенным договорам. В связи с этим принято решение по внесению изменений в приказ Минсельхоза России №124, предусмотрев в нем время на прохождение предприятиями экологической экспертизы планируемой деятельности.