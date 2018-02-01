США включили в список "противников Америки" полпреда Трутнева и главу Минвостокразвития Галушку

В парламенте США приняли новый список из 210 российских миллиардеров и официальных должностных лиц. Перечень лиц был принят в соответствии с законом о санкциях, принятых летом 2017 года. Американские конгрессмены подчеркнули, что лица, попавшие в санкционный список, не являются прямыми целями новых ограничений, сообщает ЕНВ.

Законопроект, который был инсценирован Конгрессом США и против которого выступал Белый дом, все же был принят. "Санкционный" список был расширен в связи с так называемым вмешательством России в президентские выборы 2016 года. В министерстве финансов США подчеркнули, что новый список не означает, что попавшие в него люди "соответствуют критериям программы санкций", таким образом, реакция исполнительной власти США дает понять, что принятый законопроект является скорее воплощением борьбы между администрацией Трампа и Конгрессом США, нежели реальной попыткой наказать российское руководство.

Президент России Владимир Путин уже успел в шутливой форме оскорбиться, поскольку лидер страны, в отличие от многих своих коллег, в очередной раз не был включен в список. Он добавил, что Россия на данный момент воздержится от выполнения серьезных ответных мер. "По сути, всех нас, все 146 миллионов, занесли в некий список. В чем смысл, я не понимаю. Но это, безусловно, недружественный акт", - заявил глава государства.

Среди 210 "фигурантов" так называемого "кремлевского доклада" – 96 миллиардеров из списка российского издания журнала Forbes, например, Аркадий Ротенберг, Олег Тиньков и Сергей Галицкий. Туда же попали 114 лиц, занимающих государственные должности, а также являющиеся руководителями государственных компаний. Среди членов правительства в санкционном списке значатся премьер-министр Дмитрий Медведев, первый вице-премьер Игорь Шувалов, вице-премьеры Юрий Трутнев, Сергей Приходько, Александр Хлопонин, Виталий Мутко, Аркадий Дворкович, Ольга Голодец, Дмитрий Козак, Дмитрий Рогозин, федеральные министры Михаил Абызов, Александр Ткачев, Владимир Пучков, Николай Никифоров, Михаил Мень, Владимир Мединский, Сергей Шойгу, Максим Орешкин, Ольга Васильева, Александр Новак, Александр Галушка, Антон Силуанов, Сергей Лавров, Вероника Скворцова, Денис Мантуров, Владимир Колокольцев, Александр Коновалов, Максим Топилин, Сергей Донской, Лев Кузнецов, Павел Колобков, Максим Соколов. "Списки были составлены на основе "объективных критериев, взятых из общедоступных источников", - заявили в Казначействе.

"Мы считаем, что нынешний подход США значительно снижает риск жестких мер против России в краткосрочной перспективе", - говорится в заявлении аналитиков Societe Generale SA, возглавляемой Фениксом Каленом.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в понедельник заявил о недопустимости использования мер, направленные на изменения результатов президентских выборы 18 марта.

"Данный список не является чисто санкционным, – отмечает ведущий политолог и директор Центра социальных инноваций "Чёрный куб" Юрий Коломейцев. – Он, скорее, имеет автоматический характер, и, как таковых санкций против этих лиц не вводится. С Соединенными Штатами Россия не заключала никаких договоров, начиная с 2013 года, поэтому данный список не должен помешать отношениям, которых практически нет, если говорить о взаимодействиях не глав государств, а представителей правительств соответствующих сторон", - добавил эксперт.