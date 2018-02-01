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Общество

31 января 2018, 12:00
Отделы ЗАГС Владивостока подвел итоги работы за 2017 год

Отделы ЗАГС Владивостока подвел итоги работы за 2017 год

В прошлом году во столице Приморья образовалось 5 828 новых семей

В отделах записи актов гражданского состояния Владивостокского городского округа (ЗАГС) подвели итоги работы за 2017 год. В 2017 году в отделах городского округа зарегистрировано 7 781 новорожденных – из них 4 049 мальчиков и 3 732 девочек, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу администрации города Владивостока.

Специалисты отделов ЗАГС приморской столицы назвали самые популярные имена для новорожденных за прошлый год. Лидером среди имен для девочек стало имя София, не менее популярным оказалось имя Алиса, далее следуют Мария, Анастасия и Виктория. Что касается мальчиков, то родители в 2017 году чаще всего отдавали предпочтение именам Артем и Михаил. В топ-5 мужских имен также попали Александр, Дмитрий, Максим.

"Родители продолжают давать и редкие имена малышам, такие, как Лука, Молнезар, Добрыня, Глафира, Устиния, Элис и другие", – рассказала начальник отдела ЗАГС по Фрунзенскому району администрации города Владивостока Ольга Матушкина.

Отметим, что в 2017 году во владивостокские отделы ЗАГС для замены имен, отчеств или фамилий обратились 475 человек (эта цифра не включает замены фамилии в связи с замужеством). В России, согласно законодательству, можно изменить фамилию, имя или отчество на любое другое по собственному желанию.

Согласно итогам 2017 года, 35 % от общего числа родившихся (2 729 новорожденных) были зарегистрированы через многофункциональный центр "Мои документы". Количество записей о смерти за год составило 7 067 (в 2016 году – 7 223).

В 2017 году в столице Приморья образовалось 5 828 новых семей (в 2016 году было заключено 5 713 новых семей, в 2015 году – 6 454). Из них 227 браков заключено с участием иностранных граждан (это 4 % от общего числа браков). В основном браки заключены с гражданами бывших союзных республик: Украины, Армении, Азербайджана и др., но также браки заключались с гражданами Китая, Республики Корея и других стран.

Разводов в 2017 году в приморской столице зарегистрировано 3 021 (в 2016 году – 3 025, в 2015-м – 3 232).

Помимо работы по государственной регистрации актов гражданского состояния, сохранению архивного фонда, сотрудники органов ЗАГС администрации Владивостока постоянно проводят мероприятия, направленные на пропаганду семейных ценностей, повышение престижа многодетной семьи, укрепление семейных уз. Так, в 2017 году было проведено 13 чествований супружеских пар, отмечающих "золотые" юбилеи совместной жизни (проживших в браке 50 лет), и 15 чествований семей, отмечающих "Серебряные" и иные юбилеи совместной жизни. Также на базе родильных домов и в отделах ЗАГС были организованы торжественные вручения свидетельств о рождении и проведены мероприятия по имянаречению детей. 

Метки: ЗАГС, итоги 2017

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