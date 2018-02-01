В Приморье реализуются проекты по выращиванию кукурузы и сои и строительству зернового терминала

В ТОР "Михайловский" появится совершенно новое сельскохозяйственное предприятие. А на территории опережающего развития "Большой Камень" реализуется проект по строительству зернового терминала, сообщает ЕНВ со ссылкой на сайт Минвостокразвития.

ООО "Кенгроу" (Владивосток) планирует начать реализацию крупного сельскохозяйственного проекта по выращиванию кукурузы и сои на территории опережающего развития "Михайловский" в Приморском крае

В процессе будут применяться современные системы управления культурой, которые позволяют делать спутниковые снимки высокого разрешения.

При использовании такого рода систем "Кенгроу" сможет контролировать влажность почвы и даже компилировать данные для наиболее точного прогнозирования сроков сбора урожая и планирования логистических операций. Таким образом, находясь в отдалении от хозяйства, потенциальный резидент рассчитывает отслеживать процесс выращивания и производительность.

Напомним, что в границы ТОР "Михайловский" дополнительно включены 35 земельных участков, расположенных на территории Михайловского, Спасского, Черниговского и Яковлевского муниципальных районов Приморского края

Реализация еще одного масштабного современного сельскохозяйственного проекта - создание зернового терминала мощностью по перевалке 3,5 млн. тонн - планируется на территории опережающего развития "Большой Камень".

Инициатива строительства на берегу акватории Уссурийского залива между мысами Максимова и Красным терминала принадлежит ООО "Транспортная промышленная компания".

По информации потенциального резидента, материалы декларации по строительству зернового терминала прошли экспертизу Общественного совета по инвестициям при Губернаторе Приморского края.

По итогам общественной экспертизы было заключено Соглашение о сотрудничестве между Автономной некоммерческой организацией "Инвестиционное агентство Приморского края" и ООО "Транспортная промышленная компания" в области сопровождения инвестиционного проекта "Зерновой терминал на мысе Максимова городского округа Большой Камень".

Коммерческий запуск терминала запланирован 2022 год.