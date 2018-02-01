Дмитрий Мариза стал новым вице-губернатором Приморья

На должность врио вице-губернатора назначен Дмитрий Мариза. Распоряжение об этом подписал врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу края.

Дмитрий Мариза в новой должности будет курировать вопросы правового обеспечения, общественной безопасности и координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства, обеспечения деятельности мировых судей, защиты государственной тайны, мобилизационной подготовки, записи актов гражданского состояния.

"Дмитрий Анатольевич вступит в должность врио вице-губернатора с 1 февраля 2018 года", – уточнили в департаменте информационной политики Приморского края.