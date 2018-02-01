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Политика

31 января 2018, 11:10
Дмитрий Мариза стал новым вице-губернатором в Администрации Приморья

Дмитрий Мариза стал новым вице-губернатором Приморья

До назначения на должность заместителя врио губернатора работал замначальника регионального управления ФСБ по Приморью

На должность врио вице-губернатора назначен Дмитрий Мариза. Распоряжение об этом подписал врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу края.

Дмитрий Мариза в новой должности будет курировать вопросы правового обеспечения, общественной безопасности и координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства, обеспечения деятельности мировых судей, защиты государственной тайны, мобилизационной подготовки, записи актов гражданского состояния.

"Дмитрий Анатольевич вступит в должность врио вице-губернатора с 1 февраля 2018 года", – уточнили в департаменте информационной политики Приморского края.

Дмитрий Анатольевич Мариза родился 6 декабря 1965 года во Владивостоке. Окончил Дальневосточное высшее инженерное морское училище имени адмирала Г. И. Невельского. Работал помощником капитана на судах Дальневосточного морского пароходства. С 1991 года по н.в. проходил действительную военную службу по контракту. Женат, есть сын. До назначения на должность заместителя врио губернатора работал заместителем начальника УФСБ по Приморскому краю.

Метки: АПК, вицегубернатор

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