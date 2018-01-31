Примстат: Итоги деятельности промышленности Приморья за 2017 год

В 2017 году промышленными предприятиями края отгружено продукции на 308.9 млрд. рублей. На предприятия обрабатывающих производств приходится 70% всей отгруженной продукции, сообщает ЕНВ.

Индекс производства в 2017 году составил 116.7% к 2016 году, в обрабатывающих производствах – 122.1%, электроэнергетике –104.9%, в водоснабжении, организации сбора и утилизации отходов – 104.8%, в добывающих отраслях – 92.2%.

Рост наблюдался в следующих производствах: производство прочих транспортных средств и оборудования (в 2.7р), металлургическом производстве (на 41%), производстве текстильных изделий (на 19%), одежды (на 9%), электрического оборудования (на 8%), компьютеров, электронных и оптических изделий и прочей неметаллической минеральной продукции (на 6%), мебели (на 4%).

В выпуске товаров производственно-технического назначения отмечался рост следующих видов продукции: конструкций и деталей сборных железобетонных (на 25%), раствора строительного (на 18%), товарного бетона (на 12%), пиломатериалов (на 5%), цемента (на 4.5%). Сократилось производство кирпича, щепы технологической, паркета, блоков оконных и дверных из дерева и пластмассы.

Из пищевых продуктов в 2017 году увеличилось производство мяса и субпродуктов птицы домашней (в 1.5р), масла растительного нерафинированного (на 33%) и рафинированного (на 26%), крупы (на 27%), молока (на 18%), нектаров фруктовых и овощных (на 17%), минеральных вод (на 11%), кисломолочных продуктов (на 6%). Снизился выпуск хлеба и хлебобулочных, кондитерских изделий, рыбных продуктов.

В 2017 году сократилась добыча каменного угля (в 2.7р) и металлических руд (на 8%). Рост наблюдался в добыче бурого угля (на 12%), а также прочих полезных ископаемых (на 3%).

Выпуск электроэнергии в 2017 году вырос к прошлому году (на 6%), теплоэнергии – снизился (на 4%).