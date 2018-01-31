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Политика

31 января 2018, 10:40
В Приморье приняты изменения в транспортный налог

В Приморье приняты изменения в транспортный налог

В крае насчитывается всего около 600 автомобилей, которых коснутся эти изменения

Депутаты краевого парламента рассмотрели в трех чтениях изменения в статью 7 Закона Приморского края "О транспортном налоге", касающиеся порядка исчисления налога на ряд легковых автомобилей, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ЗСПК.

Напомним, действующая редакция главы 28 части второй Налогового кодекса РФ, устанавливает единый повышающий коэффициент 1.1 при расчете суммы транспортного налога на легковые автомобили средней стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей, включительно, с года выпуска которых прошло не более 3 лет. Эта же норма теперь установлена в ст. 7 краевого закона "О транспортном налоге", поскольку краевое законодательство не может противоречить федеральному. Законопроект принят подавляющим большинством голосов.

В настоящее время в Приморском крае у физических и юридических лиц насчитывается всего около 600 автомобилей, которых коснутся эти изменения. Указанные изменения порядка исчисления суммы транспортного налога будут применяться, начиная с налогового периода 2018 года.

Метки: ЗСПК, транспортный налог

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