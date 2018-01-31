Около 500 военнослужащих ТОФ в течение года были обеспечены постоянным жильем

Отделом Владивостокского "Востокрегионжилье" за 2017 году были исполнены социальные обязательства по обеспечению постоянным жильем в отношении около 500 военнослужащих Тихоокеанского флота, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.

За счет предоставления квартир, жилищных субсидий и государственных жилищных сертификатов (ГЖС) за указанный период очередь нуждающихся в жилье сократилась более чем на 20%. Реальными квартирами в Приморье и других регионах России обеспечено около 200 военнослужащих, а за счет субсидии ещё более 300 человек.

С начала 2018 года документы для обеспечения жильем в региональный отдел "Востокрегионжилья" подали около 100 военнослужащих. В настоящий момент все заявления находятся на стадии рассмотрения. Активно решается вопрос обеспечения служебным жильем и выплат компенсаций военнослужащим за поднаём жилья.