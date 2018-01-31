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Экономика

30 января 2018, 21:30
Крупнейший кондитерский холдинг России активно осваивает китайский рынок

Крупнейший кондитерский холдинг России активно осваивает китайский рынок

"Объединенные кондитеры" реализуют около 4 тысяч тонн продукции в 2018 году

В прошлом году холдинг "Объединенные кондитеры" реализовал в Китае 1850 тонн продукции, основными рынками сбыта для него стали провинции Хэйлунцзян, Хунань и Сычуань. Российская компания планирует еще больше расширить свое присутствие на китайском рынке и реализовать в 2018 году около 4000 тонн продукции, сообщает ЕНВ со ссылкой на "Синхуа".

Сделать так, чтобы как можно больше китайцев полюбили российские конфеты – это наша миссия и мечта", - заявил представитель российского холдинга "Объединенные кондитеры" в Китае Владимир Морозов.

Компания, в которой он работает, производит и продает более 4000 видов кондитерских изделий, главным образом конфеты. "Во время традиционных китайских праздников, таких как Праздник середины осени и Праздник Весны, на столах китайцев непременно появляются конфеты, это можно считать частью китайской культуры. Российские конфеты, благодаря своему насыщенному вкусу и отменному качеству, имеют хорошие перспективы на китайском рынке", - сообщил информагентству "Синьхуа" Владимир Морозов.

Холдинг "Объединенные кондитеры" является крупнейшим кондитерским предприятием в Восточной Европе, объединяя 19 фабрик по всей России, в том числе крупнейшие московские предприятия "Красный Октябрь", "Кондитерский концерн Бабаевский", "Рот Фронт".

В последние годы российские продукты питания постепенно завоевывают все большее признание китайских потребителей, что открывает огромные возможности для развития бизнеса в этой сфере.

Метки: Китай, кондитеры

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