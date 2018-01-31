Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Политика

30 января 2018, 17:50
Собрание ассоциации "Совет муниципальных образований Приморского края", 30 января 2018 года

Рецепты на вырост для муниципалитетов: инвестиции, ТОСы и бизнес-партнеры

Совет муниципальных образований Приморья подвел итоги работы за прошлый год, а также обсудил актуальные проблемы направления развития территорий

Общее собрание началось с приятного момента – награждения победителей конкурсов Совета муниципальных образований Приморского края "Лучшая общественная инициатива" и "Лучшее озеленение и благоустройство населенных пунктов городских и сельских поселений Приморского края". В числе лучших были отмечены администрации и общественные объединения Владивостока, Спасского, Шкотовского и Партизанского районов, а также нескольких поселений. Самыми зелеными и благоустроенными территориями Приморья признаны г. Артем, Владимиро-Александровское сельское и Посьетское городское поселения, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ЗСПК.

С приветственным словом к руководителям городов, районов и поселений Приморья обратился врио губернатора края Андрей Тарасенко. Глава региона анонсировал программу строительства служебного жилья для молодых специалистов здравоохранения и образования в муниципальных образованиях Приморья, подготовка к которой ведется администрацией края. Инициативу поддержал председатель правления Совета муниципальных образований Приморского края, депутат Государственной Думы РФ Владимир Новиков, который отметил, что на государственном уровне в настоящее время нет единой политики в вопросе обеспечения жильем молодых специалистов. "Каждый регион решает эту проблему по-своему, есть отдельные положительные примеры по России, но их немного. Готовы совместно работать над этим, чтобы молодежь оставалась на территории Приморья", - сказал Владимир Новиков.

Заместитель председателя Законодательного Собрания Приморского края Сергей Кузьменко отметил, что все задачи, которые стоят сегодня перед Приморским краем, могут быть решены только совместными усилиями и стараниями всех ветвей власти. "Сегодня муниципальная власть находится на переднем крае, и весь негатив вы принимаете на себя. И ваша задача сделать все возможное, чтобы этот негатив был минимизирован, чтобы граждане, жители наших населенных пунктов, наших поселений чувствовали позитивный вектор развития, чувствовали, что власть стремится и делает так, чтобы жизнь была лучше. Мы, депутаты Законодательного Собрания совместно с вами будем решать общие проблемы", - обратился к участникам собрания Сергей Кузьменко.

Пирамиду текущих проблем представители муниципальных образований озвучили врио губернатора прямо в ходе собрания. В числе болевых точек – плачевное состояние сельских домов культуры, трудности с обеспечением населения дровами, не отремонтированные после тайфуна "Лайонрок" дороги и мосты в Тернейском районе и неработающий филиал индустриального колледжа в Анучинском районе. Озвученная представителем Дальнереченска проблема с утилизацией твердых бытовых отходов (вывозить их предписано в Кировский район за 120 километров от города), как оказалось, актуальна и для других территорий края. Андрей Тарасенко пообещал, что профильный вице-губернатор края проведет по этому поводу отдельную встречу с главами муниципалитетов.

Председатель правления Совета муниципальных образований Приморского края, депутат Государственной Думы РФ Владимир Новиков, подводя итоги работы совета в 2017 году, обратил внимание руководителей края на проблему сельских клубов. Совет муниципальных образований уже озвучивал на краевом уровне предложения о создании краевой программы по строительству модульных клубов и возможности целевого дотирования заработной платы сельским работникам культуры, но поддержки пока не получил. Положительным опытом прошлого года Владимир Новиков назвал совместное заседание с советом председателей представительных органов местного самоуправления при Законодательном Собрании Приморского края, которое было посвящено формированию бюджетной политики и межбюджетным отношения. По мнению депутата Госдумы, эту практику необходимо продолжить.

О том, как повысить инвестиционную привлекательность муниципальных образований и создать благоприятные условия для развития бизнеса рассказала уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае Марина Шемилина. Одно из перспективных направлений в решении вопросов местного значения – муниципально-частное партнерство. Данной теме и вопросам развития территориального общественного самоуправления были посвящены заседания круглых столов, которые состоялись в рамках собрания ассоциации. Представители совета муниципальных образований также утвердили план работы на текущий год и решили ряд организационных вопросов.

Отметим, что в состав Совет муниципальных образований Приморского края входят 153 муниципалитета, в числе которых городские округа, муниципальные районы, городские и сельские поселения.

Метки: инвестиции, муниципальные образования, Приморский край, проблемы, развитие, Совет, сотрудничество, ТОС

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

США включили в список "противников Америки" полпреда Трутнева и главу Минвостокразвития ГалушкуСША включили в список "противников Америки" полпреда Трутнева и главу Минвостокразвития Галушку
сегодня, 13:20
В США сконкретизировали список лиц, подпадающих под действие закона "О противодействии противникам Америки"
Дмитрий Мариза стал новым вице-губернатором ПриморьяДмитрий Мариза стал новым вице-губернатором Приморья
сегодня, 11:10
До назначения на должность заместителя врио губернатора работал замначальника регионального управления ФСБ по Приморью
В Приморье приняты изменения в транспортный налогВ Приморье приняты изменения в транспортный налог
сегодня, 10:40
В крае насчитывается всего около 600 автомобилей, которых коснутся эти изменения

Последние новости

Находку назвали центром экспорта северокорейского угля в Японию и Южную КореюНаходку назвали центром экспорта северокорейского угля в Японию и Южную Корею
сегодня, 17:00
Россию в кулуарах СБ ООН обвиняют в нарушении международных санкций
Во Владивостоке модернизируют отделения Почты РоссииВо Владивостоке модернизируют отделения Почты России
сегодня, 16:10
Обновленные отделения Почты России организованы по принципу открытого пространства
Стало известно о встрече брата Ким Чен Ына незадолго до гибели с офицером американской разведкиСтало известно о встрече брата Ким Чен Ына незадолго до гибели с офицером американской разведки
сегодня, 15:30
Ким Чен Нам умер при загадочных обстоятельствах 13 февраля 2017 года

От первого лица

Артем Базыль: "МегаФон" становится более открытым, динамичным и надежным
30.01.2018 17:30
Артем Базыль: "МегаФон" становится более открытым, динамичным и надежным
25.01.2018 12:00
Виктор Помелов: Профессионалам всегда есть чем заняться даже в условиях кризиса
19.01.2018 13:00
Илья Мирин: Одни проекты выросли до Москвы, другие просто закрылись

Самые популярные

Горячие обсуждения

19.01.2018 19:10
Кормить кур антибиотиками можно, но осторожно 1
29.01.2018 10:50
В Приморье может появиться "Дом национальностей" 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2018,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 908 4530517. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Учредитель и издатель ООО "ЦСИ "Черный Куб".
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+