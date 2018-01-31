Рецепты на вырост для муниципалитетов: инвестиции, ТОСы и бизнес-партнеры

Общее собрание началось с приятного момента – награждения победителей конкурсов Совета муниципальных образований Приморского края "Лучшая общественная инициатива" и "Лучшее озеленение и благоустройство населенных пунктов городских и сельских поселений Приморского края". В числе лучших были отмечены администрации и общественные объединения Владивостока, Спасского, Шкотовского и Партизанского районов, а также нескольких поселений. Самыми зелеными и благоустроенными территориями Приморья признаны г. Артем, Владимиро-Александровское сельское и Посьетское городское поселения, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ЗСПК.

С приветственным словом к руководителям городов, районов и поселений Приморья обратился врио губернатора края Андрей Тарасенко. Глава региона анонсировал программу строительства служебного жилья для молодых специалистов здравоохранения и образования в муниципальных образованиях Приморья, подготовка к которой ведется администрацией края. Инициативу поддержал председатель правления Совета муниципальных образований Приморского края, депутат Государственной Думы РФ Владимир Новиков, который отметил, что на государственном уровне в настоящее время нет единой политики в вопросе обеспечения жильем молодых специалистов. "Каждый регион решает эту проблему по-своему, есть отдельные положительные примеры по России, но их немного. Готовы совместно работать над этим, чтобы молодежь оставалась на территории Приморья", - сказал Владимир Новиков.

Заместитель председателя Законодательного Собрания Приморского края Сергей Кузьменко отметил, что все задачи, которые стоят сегодня перед Приморским краем, могут быть решены только совместными усилиями и стараниями всех ветвей власти. "Сегодня муниципальная власть находится на переднем крае, и весь негатив вы принимаете на себя. И ваша задача сделать все возможное, чтобы этот негатив был минимизирован, чтобы граждане, жители наших населенных пунктов, наших поселений чувствовали позитивный вектор развития, чувствовали, что власть стремится и делает так, чтобы жизнь была лучше. Мы, депутаты Законодательного Собрания совместно с вами будем решать общие проблемы", - обратился к участникам собрания Сергей Кузьменко.

Пирамиду текущих проблем представители муниципальных образований озвучили врио губернатора прямо в ходе собрания. В числе болевых точек – плачевное состояние сельских домов культуры, трудности с обеспечением населения дровами, не отремонтированные после тайфуна "Лайонрок" дороги и мосты в Тернейском районе и неработающий филиал индустриального колледжа в Анучинском районе. Озвученная представителем Дальнереченска проблема с утилизацией твердых бытовых отходов (вывозить их предписано в Кировский район за 120 километров от города), как оказалось, актуальна и для других территорий края. Андрей Тарасенко пообещал, что профильный вице-губернатор края проведет по этому поводу отдельную встречу с главами муниципалитетов.

Председатель правления Совета муниципальных образований Приморского края, депутат Государственной Думы РФ Владимир Новиков, подводя итоги работы совета в 2017 году, обратил внимание руководителей края на проблему сельских клубов. Совет муниципальных образований уже озвучивал на краевом уровне предложения о создании краевой программы по строительству модульных клубов и возможности целевого дотирования заработной платы сельским работникам культуры, но поддержки пока не получил. Положительным опытом прошлого года Владимир Новиков назвал совместное заседание с советом председателей представительных органов местного самоуправления при Законодательном Собрании Приморского края, которое было посвящено формированию бюджетной политики и межбюджетным отношения. По мнению депутата Госдумы, эту практику необходимо продолжить.

О том, как повысить инвестиционную привлекательность муниципальных образований и создать благоприятные условия для развития бизнеса рассказала уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае Марина Шемилина. Одно из перспективных направлений в решении вопросов местного значения – муниципально-частное партнерство. Данной теме и вопросам развития территориального общественного самоуправления были посвящены заседания круглых столов, которые состоялись в рамках собрания ассоциации. Представители совета муниципальных образований также утвердили план работы на текущий год и решили ряд организационных вопросов.

Отметим, что в состав Совет муниципальных образований Приморского края входят 153 муниципалитета, в числе которых городские округа, муниципальные районы, городские и сельские поселения.