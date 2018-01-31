Артем Базыль: "МегаФон" становится более открытым, динамичным и надежным

Один из ведущих российских операторов связи компания "Мегафон" работает во всех сегментах телекоммуникационного рынка России. О разработке новых миссий и стратегий, направленных на интересы цифровых пользователей, рассказал директор Приморского регионального отделения компании "Мегафон" Артем Базыль, сообщает ЕНВ.

Артем Базыль – директор Приморского регионального отделения компании "Мегафон". Родился в 1985 году в поселке Сибирцево Приморского края, окончил Дальневосточный государственный университет (г. Владивосток), получив диплом математика-программиста. В компании "МегаФон" работает с 2009 года.

ПАО "МегаФон" и дочерние предприятия компании располагают всеми необходимыми лицензиями и работают во всех регионах России, а также в республиках Абхазия, Южная Осетия и Таджикистан.

Лицензионная территория Дальневосточного филиала ПАО "МегаФон" (сеть "МегаФон" на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири) занимает более 45% территории Российской Федерации (общей площадью более 8 миллионов квадратных километров). Это 9 субъектов Дальневосточного федерального округа и 3 субъекта Сибирского федерального округа: Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Забайкальский, Приморский, Камчатский, Хабаровский края, Амурская, Иркутская, Магаданская, Сахалинская, Еврейская автономная области, Чукотский автономный округ. Количество абонентов "МегаФона" на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири составляет более 5 млн. человек.

Артем Олегович, расскажите, пожалуйста, об итогах 2017 года, какие ключевые изменения произошли в компании "МегаФон"?

2017 год для нашей компании я считаю знаковым. Позиционирование, миссия "МегаФона" подверглись серьезной трансформации. Изменения коснулись стратегических вещей, в частности, теперь как никогда в фокусе нашего внимания – цифровой абонент – человек, который чаще берет в руки смартфон, чтобы воспользоваться решениями на основе интернет-платформ, чем для звонка.

К изменению стратегии мы приступили в мае-июне прошлого года. Наша миссия на сегодняшний день – "Подключаем возможности". Значительным шагом в этом направлении стал запуск новой тарифной линейки "Включайся!", которая создавалась на основании аналитики больших данных.

Здесь учтены реальные интересы цифровых пользователей: говорить, переписываться в мессенджерах, слушать музыку, общаться в социальных сетях, смотреть видео. Названия тарифов соответствуют наполнению по интересам, а неограниченное пользование привычными приложениями не требует расчетов потребляемого трафика.

Например, людям, предпочитающим смотреть видео, мы предлагаем тарифный план "Смотри"; абонентам, для которых первая необходимость – разговаривать, компания рекомендует тарифную линейку "Говори"; для тех, кто делает в коммуникации упор на мессенджерах и соцсетях, удобнее будет воспользоваться тарифом "Общайся". Именно под цифрового абонента весь прошедший год мы активно развивали инфраструктуру, модернизировали транспортные каналы, строили LTE.

В каких населенных пунктах Приморья была запущена услуга 4G, которую предпочитают все любители мобильного интернета?

Связь четвертого поколения в 2017 году мы запустили в Находке, Дальнереченске, поселке Кавалерово, селе Черниговка и в ряде других населенных пунктах края. В общей сложности, компания "МегаФон" "подарила" возможность услуги высокоскоростного интернета еще дополнительно более 200 тысячам приморцев.

Помимо этого, мы активно запускали технологию LTE-Advanced, модернизированную версию стандарта LTE, обеспечивающую для абонентов скорости мобильного интернета до 220 Мбит/с. На сегодняшний день сеть LTE-Advanced работает во Владивостоке и Артеме.

Можно уверенно говорить о том, что более половины населения Приморского края, при наличии девайса, поддерживающего LTE, может забыть о проблемах с низкоскоростным интернетом. А в целом покрытие сети "МегаФон" на сегодняшний момент охватывает 98% населения по всему региону, за исключением лишь ряда малых населенных пунктов с численностью жителей до 500 человек.

То есть, по сравнению с 2016 годом в 2017 году количество абонентов "МегаФон" выросло?

Итоги по числу абонентов только подводятся, о них мы узнаем в начале февраля, но ключевой момент сейчас – не в этом. Проникновение мобильной связи в нашей стране сегодня – одно из самых высоких в мире. И для нас сегодня главное – не гонка за "новым клиентом", а развитие партнерских отношений с теми, кто уже выбрал "МегаФон", предоставление им целого комплекса услуг самого высокого качества, включающего как традиционную телефонию, так и самые современные цифровые сервисы.

В начале 2018 года "МегаФон" завершил масштабный проект по запуску магистрального маршрута для China Mobile. Что это может значить для ваших абонентов, которые путешествуют, либо живут в Китае?

Этот проект в большей степени касается межоператорского взаимодействия, абонентов он не затрагивает. Мы уже активно наращиваем долю рынка передачи данных между Европой и Азией – для нас это первый шаг по планомерному развитию собственной международной сети. Запуская маршрут емкостью 100 Гбит/с, мы предоставляем возможность организовать доставку больших объемов данных международным клиентам China Mobile с высокой скоростью и надежностью.

Мы развиваем сотрудничество с China Mobile и в роуминговом направлении Этот оператор предоставляет нам оптимальные условия голосового интерконнекта. Таким образом, мы можем предложить нашим абонентам, живущим в Китае или путешествующим в этом направлении, наиболее выгодные условия общения и пользования интернетом

В продолжение вопроса о загранице, возможно, произошли какие-то изменения в услуге международного роуминга?

Прямо перед новогодними каникулами для абонентов "МегаФона" в рамках тарифа "Включайся!" был запущен интересный продукт. Выезжая за пределы России, наши абоненты могут пользоваться безлимитно практически всеми популярными мессенджерами всего за 99 рублей в сутки. То есть, покупать сим-карту в стране пребывания нет особой необходимости.

Что касается внутрисетевого роуминга, мы готовимся выполнить требование ФАС по его отмене. Но если посмотреть детально, то сегодня тема роуминга в поездках по России для абонентов, по сути, потеряла актуальность. По данным "МегаФона", лишь порядка 7% абонентов выезжают за пределы домашнего региона. Как правило, они пользуются пакетными тарифами, где уже несколько лет связь стоит одинаково как в поездках, так и в домашнем регионе. Для пользователей архивных тарифов "МегаФон" также предусмотрел возможность снижать стоимость связи в поездках по стране и ввел тарифные опции. Сегодня порядка 80% выезжающих за пределы домашнего региона подключают опции или имеют пакетные тарифы, где связь в поездках и дома стоит одинаково.

В 2017 году к логотипу компании добавился некий "суперзнак", состоящий из трех точек. Какую цель вы ставите этими изменениями?

Обновление позиционирования стало логичным ответом на принятую стратегию. Три точки символизируют и диалог при переписке в мессенджерах, и вход в меню, и другие знаки, которые мы используем при интернет-коммуникациях. Мы надеемся, что это превратит "МегаФон" в сознании абонентов в навигатор по цифровому миру. Этот суперзнак уже появляется во всех рекламных материалах, а также в оформлении наших сервисов.

Наш бренд становится более открытым, динамичным, надежным, и обновленное визуальное наполнение позволяет быстрее и точнее донести до абонентов суть изменений, происходящих в компании. Кроме того, мы хотели сделать новую коммуникацию не только яркой, доносящей все сообщения, но и максимально узнаваемой. И обновленный фирменный стиль, а также музыкальный формат, отлично способствуют выполнению этой задачи. Мы видим, что такой подход повышает привлекательность нашей коммуникации для абонентов.

На территории Дальнего Востока действуют ТОРы и Свободный порт Владивосток, принимает ли "МегаФон" участие в реализации каких-либо проектов?

Безусловно. Среди резидентов Свободного порта Владивосток 10 компаний – наши клиенты. Если говорить о ТОРах, то сейчас активно строятся Михайловский и Надеждинский ТОРы и мы, безусловно, развиваем свою инфраструктуру, в том числе, и с учетом крупных инвестиционных проектов края.

В 2012 году во Владивостоке ходили 18 муниципальных автобусов, оборудованных бесплатным мобильным доступом в интернет по технологии Wi-Fi от "МегаФона", что сейчас с этим проектом?

Это был экспериментальный проект, имевший конкретные сроки. В какой-то момент он завершился. В случае возникновения интереса к подобному опыту организации Wi-Fi-зон, мы готовы рассмотреть возможность реализации аналогичного проекта.

При этом, хочу подчеркнуть, что "МегаФон" неустанно работает над улучшением покрытия во Владивостоке, и наши клиенты имеют доступ к быстрому мобильному интернету практически на всей территории города.

Мы много говорим о коммерческих проектах, а какие благотворительные проекты поддерживает "МегаФон"?

Компания осуществляет благотворительную деятельность постоянно на системной основе. Как раз в эти дни по всей стране стартуют Всероссийские соревнования по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов "Будущее зависит от тебя". Это самый масштабный спортивный проект в России, направленный на социализацию детей-сирот.

Региональный этап пройдет уже в ближайшие выходные, мы ждем полтора десятка команд из Центров содействия семейному устройству всего края, а победители примут участие в зональном полуфинале, куда приедут ребята со всего Дальнего Востока и Восточной Сибири. Финал традиционно пройдет в Сочи, а победителей сочинских соревнований ждет главный приз – поездка в Лондон в гости к футбольному клубу "Арсенал". Эти соревнования проводятся с 2005 года, их знают, ждут и любят мальчишки и девчонки всего региона. Для участников соревнований, помимо всего прочего, компания "МегаФон" организовывает незабываемую культурно-развлекательную программу. Кстати, полуфинал-2018 пройдет во Владивостоке уже совсем скоро, 13-15 марта, на поле СК "Олимпиец", и мы с удовольствием приглашаем всех желающих!

В завершении беседы, не могу не спросить: какие планы у компании "МегаФон" на 2018 год?

Как показал 2017 год, потребность в интернете у современного человека растет высокими темпами. У "МегаФона" есть неоспоримое в этом плане преимущество – частотный ресурс, который открывает нам большие перспективы для работы с абонентами. Однако, чтобы соответствовать ожиданиям наших "старых" и "новых" абонентов, мы должны постоянно совершенствоваться и развиваться. Именно этим компания и будет заниматься весь следующий год.