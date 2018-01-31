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Экономика

30 января 2018, 17:00
Криптовалюты дешевеют после кражи средств на японской бирже

Криптовалюты дешевеют после кражи средств на японской бирже

Наиболее популярные цифровые средства расчета падали в цене в понедельник и во вторник

Самые популярные криптовалюты дешевеют в начале нынешней недели на фоне новостей об усилении контроля над рынком криптовалют после кражи средств с японской криптобиржи Coincheck, сообщает ЕНВ.

Японские власти заявили в понедельник, что будут ужесточать контроль над обменниками криптовалют в стране после вывода с биржи Coincheck порядка 723 миллионов долларов с кошельков пользователей. Агентство по финансовым услугам Японии сообщило, что будет проводить тщательные проверки всех сервисов по обмену цифровыми валютами. Ведомство также потребовало от Coincheck предоставить отчет о взломе и меры по предотвращению подобных случаев к 13 февраля.

В понедельник, по данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 22.50 мск биткоин подешевел на 3,48%, до 11,33 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта падала в цене на 4,31%, до 11,2 тысячи долларов, на GDAX – на 2,41%, до 11,12 тысячи долларов. По данным портала Coindesk, биткоин дешевел на 4,5%, до 11,16 тысячи долларов. Другие популярные криптовалюты также показывают преимущественно негативную динамику. Так, Ethereum дешевела на 4,09%, до 1,2 тысячи долларов, Bitcoin Cash - на 3,7%, до 1,6 тысячи долларов, а Ripple росла в цене на 1,87%, до 1,34 доллара.

Процесс падения продолжается и сегодня, стоимость биткоина снизилась на 4,43%. По данным profitgid.ru, по состоянию на 8.00 мск, курс биткоина – 11,05 тыс. долларов (630 тысяч рублей), Ethereum - 1,14 тысячи долларов (65,5 тысяч рублей), Bitcoin Cash вырос до 1,62 тысячи долларов (92700 рублей), а Ripple упал на 1,22 доллара (72,48 рубля), на целых 8,27%. Впрочем, есть ряд менее популярных криптовалют, которые, напротив, растут.

Например, ICON продается 539,43 рубля, на 5,71% дороже, чем вчера.

Метки: Coincheck, криптовалюта

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