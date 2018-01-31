Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Политика

30 января 2018, 16:30
Российская сборная отстранена от участия на Параолимпийских играх в Южной Корее

Российская сборная отстранена от участия на Параолимпийских играх в Южной Корее

Выступить смогут лишь 30-35 россиян под нейтральным флагом

Международный параолимпийский комитет в понедельник вынес о решение о запрете выступления национальной сборной на зимней Параолимпиаде в Пхенчхане, которая состоится с 9 по 18 марта 2018 года, сообщает ЕНВ.

Напомним, ранее Международный олимпийский комитет аналогичным образом запретил национальной команде выступать на Олимпийских играх в Пхёнчхане под своим флагом.

"Российский Параолимпийский комитет не выполнил все необходимые требования, чтобы принять участие в играх, в том числе, не было полного восстановления Российского антидопингового агентства Всемирным антидопинговым агентством", - говорится в заявлении Международного олимпийского комитета.

По словам представителей МОК, спортсменам из России, которые отвечают "строгим условиям", будет разрешено участвовать в пяти видах спорта под нейтральным флагом на Параолимпийских играх.

По оценкам Международного параолимпийского комитета, в южнокорейском Пхёнчхане  примут участие от 30 до 35 "чистых российских спортсменов" под нейтральным флагом. Отметим, что в Сочи выступили 69 российских параолимпийцев.

МПК в августе 2016 года приостановил членство России в Параолимпийском комитете и исключил всех российских спортсменов с Параолимпийских игр в Рио-де-Жанейро 2016 года. МОК в минувшую субботу одобрил 169 российских спортсменов для участия в Олимпийских играх в феврале, в том числе, фаворитов женского фигурного катания – Алину Загитову и Евгению Медведеву.

Метки: МОК, Параолимпиада, Южная Корея

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

США включили в список "противников Америки" полпреда Трутнева и главу Минвостокразвития ГалушкуСША включили в список "противников Америки" полпреда Трутнева и главу Минвостокразвития Галушку
сегодня, 13:20
В США сконкретизировали список лиц, подпадающих под действие закона "О противодействии противникам Америки"
Дмитрий Мариза стал новым вице-губернатором ПриморьяДмитрий Мариза стал новым вице-губернатором Приморья
сегодня, 11:10
До назначения на должность заместителя врио губернатора работал замначальника регионального управления ФСБ по Приморью
В Приморье приняты изменения в транспортный налогВ Приморье приняты изменения в транспортный налог
сегодня, 10:40
В крае насчитывается всего около 600 автомобилей, которых коснутся эти изменения

Последние новости

Находку назвали центром экспорта северокорейского угля в Японию и Южную КореюНаходку назвали центром экспорта северокорейского угля в Японию и Южную Корею
сегодня, 17:00
Россию в кулуарах СБ ООН обвиняют в нарушении международных санкций
Во Владивостоке модернизируют отделения Почты РоссииВо Владивостоке модернизируют отделения Почты России
сегодня, 16:10
Обновленные отделения Почты России организованы по принципу открытого пространства
Стало известно о встрече брата Ким Чен Ына незадолго до гибели с офицером американской разведкиСтало известно о встрече брата Ким Чен Ына незадолго до гибели с офицером американской разведки
сегодня, 15:30
Ким Чен Нам умер при загадочных обстоятельствах 13 февраля 2017 года

От первого лица

Артем Базыль: "МегаФон" становится более открытым, динамичным и надежным
30.01.2018 17:30
Артем Базыль: "МегаФон" становится более открытым, динамичным и надежным
25.01.2018 12:00
Виктор Помелов: Профессионалам всегда есть чем заняться даже в условиях кризиса
19.01.2018 13:00
Илья Мирин: Одни проекты выросли до Москвы, другие просто закрылись

Самые популярные

Горячие обсуждения

19.01.2018 19:10
Кормить кур антибиотиками можно, но осторожно 1
29.01.2018 10:50
В Приморье может появиться "Дом национальностей" 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2018,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 908 4530517. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Учредитель и издатель ООО "ЦСИ "Черный Куб".
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+