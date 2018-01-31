Российская сборная отстранена от участия на Параолимпийских играх в Южной Корее

Международный параолимпийский комитет в понедельник вынес о решение о запрете выступления национальной сборной на зимней Параолимпиаде в Пхенчхане, которая состоится с 9 по 18 марта 2018 года, сообщает ЕНВ.

Напомним, ранее Международный олимпийский комитет аналогичным образом запретил национальной команде выступать на Олимпийских играх в Пхёнчхане под своим флагом.

"Российский Параолимпийский комитет не выполнил все необходимые требования, чтобы принять участие в играх, в том числе, не было полного восстановления Российского антидопингового агентства Всемирным антидопинговым агентством", - говорится в заявлении Международного олимпийского комитета.

По словам представителей МОК, спортсменам из России, которые отвечают "строгим условиям", будет разрешено участвовать в пяти видах спорта под нейтральным флагом на Параолимпийских играх.

По оценкам Международного параолимпийского комитета, в южнокорейском Пхёнчхане примут участие от 30 до 35 "чистых российских спортсменов" под нейтральным флагом. Отметим, что в Сочи выступили 69 российских параолимпийцев.

МПК в августе 2016 года приостановил членство России в Параолимпийском комитете и исключил всех российских спортсменов с Параолимпийских игр в Рио-де-Жанейро 2016 года. МОК в минувшую субботу одобрил 169 российских спортсменов для участия в Олимпийских играх в феврале, в том числе, фаворитов женского фигурного катания – Алину Загитову и Евгению Медведеву.