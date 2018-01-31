Власти Северной Кореи отменили совместную культурную программу с Сеулом в преддверии ОИ-2018

Власти Северной Кореи отменили совместную культурную программу с южнокорейскими артистами в преддверии предстоящих зимних Олимпийских игр. Об этом объявил официальный Сеул в минувший понедельник, сообщает ЕНВ.

Мероприятие на горе Кумган, известном живописном месте в КНДР, должно было состояться в ближайшее воскресенье в рамках серии переговоров и визитов между Сеулом и Пхеньяном в преддверии Игр в Пхёнчхане.

Как сообщалось ранее, лидер КНДР Ким Чен Ын в своей новогодней речи выразил надежду на сближение между двумя Кореями и на то, что северокорейские спортсмены примут участие в Олимпийских играх. Данные действия КНДР направлены на разрядку внешнеполитической напряжённости, вызванной ракетными испытаниями КНДР и военными учениями союзников в регионе. До этого Сеул неоднократно призывал своих коллег к участию в "Олимпиаде мира", но власти Северной Кореи долгое время тянули с ответом.

Отмена культурной программы не означает отмену участие КНДР в зимней Олимпиаде. Кроме того, Пхеньян отправит сотни делегатов, в том числе, болельщиков и артистов, для участия и проведения параллельных культурных мероприятий, которые будут проводиться в самой Южной Корее.

Южнокорейцы должны были принять на этой неделе участие в ответном мероприятии на горе Кумган в КНДР, однако, согласно вчерашнему сообщению министерства по делам объединения, северокорейская сторона отказалась проводить запланированный фестиваль. Пхеньян сетует на критическое освещение мероприятия в средствах массовой информации Южной Кореи. По данным южнокорейского Минюста, представители КНДР отметили, что "южнокорейская пресса разжигала общественное мнение, которое оскорбляет искренние усилия Севера, направленные на Олимпиаду в Пхёнчхане, не оставив КНДР выбора, кроме как отменить согласованное мероприятие".

Вместе с тем, в самой Южной Корее за прошедший месяц часто звучала критика о том, что Сеул сделал слишком много уступок Пхеньяну, а действия по формированию единой женской команды приведут к тому, что многие южнокорейские спортсмены не смогут выступить на родной Олимпиаде.

За день до церемонии открытия зимних Олимпийских игр, 8 февраля, состоится празднование 70-й годовщины создания регулярных войск. Подготовка к этому мероприятию в КНДР сейчас в самом разгаре.

"Правительство Южной Кореи очень сожалеет, что событие, согласованное обеими Кореями, не будет реализовано из-за одностороннего уведомления Севера", - прокомментировали шаг КНДР в министерстве объединения РК. – Кроме того, мы хотели бы подчеркнуть, что как Юг, так и Север должны безоговорочно выполнять соглашения, основанные на духе взаимного доверия и взаимопонимания, в то время, когда нам удалось с трудом сделать первый шаг на пути к улучшению межгосударственных отношений в рамках корейских связей".