Курсы валют на 30 января 2018 года

По данным экспертов INNOV.RU., минимально допустимый, курс доллара на 31 января должен был составить 58 рублей, максимальный – 60 рублей. Средневзвешенный – 58,96 рублей. Аналитики с прогнозами ошиблись. В конце января 2018 года американская валюта упала значительно серьезнее, сообщает ЕНВ.

Так, по данным Центробанка РФ, курс доллара на сегодня, 30 января 2018 составляет 55,83 рублей за 1 USD. Вчера доллар стоил 55.93 руб., что было меньше на 0.1 рублей.

Курс евро на сегодня, 30 января 2018 по данным Центробанка установлен на уровне 69.61 руб. за 1 EUR.

Вчера евро оценивалось 69.46 рублей, что было меньше на 0,15000000000001 руб.

Экономист ВТБ Капитала Нил Маккиннон рассказал: "Главной неожиданностью для рынков является происходящее с долларом США. В прошлом году большинство наблюдателей, включая и нас, прогнозировали укрепление американской валюты, однако этого не произошло. Курс EURUSD уже превысил отметку 1,25, а USDCNY опустился почти до 6,30. Эти значения близки к "фундаментальным равновесным уровням" для соответствующих пар, так что о сколько-нибудь значительных дисбалансах в данном случае речи не идет".

Что касается других валют, по данным Банка России на 30 января 2018 года, цена за 10 китайский юань (CNY) составляет 8,8969 российских рублей. По сравнению с предыдущим рабочим днем изменение составило +0,0631 российских рублей.

Коротко о других валютах по отношению к рублю: