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Экономика

30 января 2018, 15:50
Курсы валют на 30 января 2018 года

Курсы валют на 30 января 2018 года

Прогнозы экспертов по доллару оказались ошибочными

По данным экспертов INNOV.RU., минимально допустимый, курс доллара на 31 января должен был составить 58 рублей, максимальный – 60 рублей. Средневзвешенный – 58,96 рублей. Аналитики с прогнозами ошиблись. В конце января 2018 года американская валюта упала значительно серьезнее, сообщает ЕНВ.

Так, по данным Центробанка РФ, курс доллара на сегодня, 30 января 2018 составляет 55,83 рублей за 1 USD. Вчера доллар стоил 55.93 руб., что было меньше на 0.1 рублей.

Курс евро на сегодня, 30 января 2018 по данным Центробанка установлен на уровне 69.61 руб. за 1 EUR.

Вчера евро оценивалось 69.46 рублей, что было меньше на 0,15000000000001 руб.

Экономист ВТБ Капитала Нил Маккиннон рассказал: "Главной неожиданностью для рынков является происходящее с долларом США. В прошлом году большинство наблюдателей, включая и нас, прогнозировали укрепление американской валюты, однако этого не произошло. Курс EURUSD уже превысил отметку 1,25, а USDCNY опустился почти до 6,30. Эти значения близки к "фундаментальным равновесным уровням" для соответствующих пар, так что о сколько-нибудь значительных дисбалансах в данном случае речи не идет".

Что касается других валют, по данным Банка России на 30 января 2018 года, цена за 10 китайский юань (CNY) составляет 8,8969 российских рублей. По сравнению с предыдущим рабочим днем изменение составило +0,0631 российских рублей.

Коротко о других валютах по отношению к рублю:

  • 1       AUD = 45,5055          Австралийский доллар
  • 1       AZN = 33,0539          Азербайджанский манат
  • 1       GBP = 79,5220          Фунт стерлингов Соединенного королевства
  • 100   AMD = 11,7248          Армянских драмов
  • 1       BRL = 17,8508           Бразильский реал
  • 100   HUF = 22,5542           Венгерских форинтов
  • 10     HKD = 71,9932          Гонконгских долларов
  • 10     DKK = 93,7883          Датских крон
  • 1       USD = 56,2908          Доллар США
  • 1       EUR = 69,8513          Евро
  • 1       CAD = 45,5759          Канадский доллар
  • 100   KGS = 82,4774           Киргизских сомов
  • 10     NOK = 73,0869          Норвежских крон
  • 1       PLN = 16,8339           Польский злотый
  • 1       RON = 14,9773          Румынский лей
  • 1       TRY = 14,8878           Турецкая лира
  • 1       TMT = 16,1061          Новый туркменский манат
  • 10000        UZS = 68,9506  Узбекских сумов
  • 10     UAH = 19,9224          Украинских гривен
  • 10     SEK = 71,4142           Шведских крон
  • 1       CHF = 60,0179           Швейцарский франк
  • 10     ZAR = 47,1222           Южноафриканских рэндов
  • 1000 KRW = 52,6451          Вон Республики Корея

Метки: курс валют

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