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В мире

30 января 2018, 15:30
Евросоюз предупредил власти США о недопустимости развязывания торговых войн

Евросоюз предупредил власти США о недопустимости развязывания торговых войн

Предупреждение произошло вслед за решением Трампа ввести тарифы на импорт солнечных батарей и стиральных машин в США

Европейский союз выпустил официальное обращение президенту США Дональду Трампу. Предупреждение касается любых ограничениях США на импорт из Европы. Как отмечается в заявлении, если это будет сделано, то будет означать повышения риска развязывания трансатлантической торговой войны, сообщает ЕНВ.

Власти ЕС сделал этот выпад в сторону американского президента после того, как Трамп заявил в своем интервью на минувших выходных о том, что у него "много проблем с Европейским Союзом". "Это может превратиться во что-то очень глобальное с торговой точки зрения", - сказал он тогда.

Предупреждение Европейской комиссии произошло вслед за решением Трампа ввести тарифы на импорт солнечных батарей и стиральных машин в США. Кроме того, это происходит на фоне продолжающихся угроз Вашингтона ограничить американские закупки иностранной стали и алюминия на основаниях обеспечения национальной безопасности.

"Европейский союз готов отреагировать быстро и надлежащим образом в случае, если на наш экспорт повлияют любые ограничительные торговые меры со стороны Соединенных Штатов", - заявил журналистам пресс-секретарь Еврокомиссии Маргаритис Шинас.

В ведомстве подчеркнули, что ЕС стремится держать рынки открытыми во всем мире перед лицом "антиглобалистской позиции Трампа" и подчеркнуть продолжающееся экономическое влияние блока, поскольку в марте 2019 года из его состава официально выходит Великобритания. Недавно ЕС заключил договоры о свободной торговле с Канадой и Японией, на очереди соглашение со странами Латинской Америки, также готовятся переговоры с Австралией и Новой Зеландией.

В прошлый четверг комиссар ЕС по делам торговли Сесилия Мальмстрём заявила, что администрация Трампа "озадачила мир, отказавшись от глобальных дел и предоставив ЕС больше возможностей для действий". "Многие страны немного озадачены отсутствием действий со стороны Соединенных Штатов, - сказала Мальмстрём. – США отстраняются от мировой сцены, что дает новые возможности для Европейского союза. В свою очередь, мы можем показать, что можем заключать хорошие торговые соглашения", - отметила она.

В своих комментариях в понедельник Маргаритис Шинас заявил, что ЕС привержен установлению многостороннего экономического порядка после окончания Второй мировой войны, который подкрепляется Всемирной торговой организацией. "Торговля может и должна быть беспроигрышной, - сказал он. – Хоть торговля должна быть открытой и справедливой, она также должна основываться на общих правилах".

Метки: Евросоюз, США, торговые войны

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