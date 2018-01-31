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Общество

30 января 2018, 15:10
В Приморье задержали крупную контрабанду частей диких животных Дальнего Востока
В Приморье задержали крупную контрабанду частей диких животных Дальнего Востока

В Приморье задержали крупную контрабанду частей диких животных Дальнего Востока

Были изъяты: шкура амурского тигра и кости, лапы, когти и желчные пузыри бурого и гималайского медведей, хвосты и половые органы изюбра и оленей

Сотрудники Дальневосточной оперативной таможни (ДВОТ) совместно с Пограничным управлением ФСБ и УФСБ России по Приморскому краю предотвратили попытку нелегального вывоза в Китай беспрецедентно крупной партии дериватов (частей) диких животных Дальнего Востока – амурского тигра, бурого и гималайского медведей, изюбра и других, сообщает ЕНВ.

 В изъятых у контрабандистов мешках обнаружены шкура амурского тигра и кости, предположительно принадлежащие пяти особям тигра, а также 867 лап, когти и желчные пузыри бурого и гималайского медведей, хвосты и половые органы изюбра и оленей, десятки килограммов высушенного жира и семенников лягушки. Ориентировочная стоимость только медвежьих лап - 55 млн рублей. На некоторых упаковках имелась информация на китайском языке.

Перемещение продукции военного назначения осуществляется по специальным лицензиям и только российскими организациями, имеющими право на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения.

Амурский тигр (в том числе его части и дериваты) находится под защитой "Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения" (СИТЕС) от 3 марта 1973 года, а также включен в перечень особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и охраняемым международными договорами России. Амурский тигр, относится к видам животных ограниченных к перемещению через таможенную границу ЕАЭС при их вывозе.

Гималайский медведь и бурый медведь (в том числе их части и дериваты) находятся под защитой "Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения" (СИТЕС) от 3 марта 1973 года, и относятся к стратегически важным ресурсам фауны. В отношении указанных объектов фауны действует особый порядок перемещения через таможенную границу ЕАЭС.

Специальная операция по задержанию контрабандного груза осуществлялась в ночь с 26 на 27 января 2018 года на побережье озера Ханка на границе Приморского края и провинции Хэйлунцзян Китая. Попытку незаконного вывоза крупной партии дериватов ценных животных и оружия предприняли трое китайских граждан при содействии двух россиян. Осуществить задуманное контрабандисты планировали в ночное время вне пункта пропуска и помимо таможенного контроля по льду озера Ханка.

Сотрудники ДВОТ, Пограничного управления ФСБ и УФСБ России по Приморскому краю, благодаря слаженным и оперативным действиям, в кратчайшие сроки остановили контрабандистов и предотвратили уничтожение ими следов преступления. Автотранспорт нарушителей – два микроавтобуса и автомобиль с прицепом, транспортировали во Владивосток. Салоны микроавтобусов и автоприцеп оказались доверху забиты мешками внушительных размеров. Для осмотра задержанного груза специалистам потребовалось несколько часов.

Среди мешков с дериватами оперативники обнаружили в транспорте нарушителей обнаружено оружие – пневматическая винтовка, огнестрельное охотничье ружье "Сайга", а также боеприпасы к ним и к автомату Калашникова.

Документы на вывозимый товар отсутствовали. Изъятые предметы направлены на идентификационную и товароведческую экспертизу. Дальневосточная оперативная таможня проводит проверку всех обстоятельств совершения данного преступления. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Метки: ДВТУ, контрабанда

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