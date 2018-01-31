Корейским компаниям предложили создать рыбопромышленный комплекс в Ольгинском районе Приморья

Предполагаемая стоимость инвестиций в проект составляет более 130 миллионов долларов
Врио Губернатора Приморского края Андрей Тарасенко в пятницу, 26 января, провел рабочую встречу с президентом южнокорейской компании "Korea Trading & Industries Co., Ltd." Со Иль Тхэ. Стороны обсудили перспективы создания и размещения в крае мощного рыбоперерабатывающего комплекса, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу края.
О планах консорциума южнокорейских организаций, куда вошла и "Korea Trading & Industries Co., Ltd.", реализовать в Приморье проект в области рыбообработки стало известно еще в июне прошлого года. В рамках Дня корейского инвестора, который состоялся под руководством заместителя председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева в Хабаровске, партнеры объявили о намерении построить в крае мощный рыбоперерабатывающий комплекс, включающий в себя логистический центр рыбной и мясной продукции, рыбный порт и контейнерный терминал, а также завод по переработке рыбного филе и крабового мяса. Позже, в рамках третьего Восточного экономического форума, данное намерение было закреплено – консорциум компаний и Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта заключили соглашение о реализации указанного проекта. Одной из основных задач, стоящих на тот момент перед иностранными инвесторами, был поиск российского партнера, а также подбор площадки для строительства комплекса.
Как отметил президент "Korea Trading & Industries Co., Ltd." Со Иль Тхэ, в настоящий момент партнер среди российских предприятий найден – им стала крупнейшая рыбопромышленная компания ООО "Маг-Си Интернешнл". В качестве территории для размещения комплекса инвесторами рассматривается мыс Назимова.
"Этот участок очень удобен с точки зрения логистики – к нему ведет железная дорога. Мы рассчитываем, что комплекс будет перерабатывать около 400-500 тысяч тонн продукции в год, которая потом будет поставляться как в другие регионы России, так и за рубеж", – отметил заместитель генерального директора ООО "Маг-Си Интернешнл" Александр Беличенко.
Врио Губернатора края подчеркнул, что создание мощного рыбопромышленного комплекса – это стратегический важный проект для Приморья, и вопрос о размещении объекта – один из наиболее значимых. По мнению главы региона, наиболее удачная территория для строительства комплекса – бухта Ракушка в Ольгинском районе.
"Это большая закрытая площадка с налаженной инфраструктурой. Там создан очень хороший причальный фронт, подведено электричество, сейчас мы строим туда дорогу и будем проводить все необходимые инженерные сети. Рядом находится порт Восточный, через который вы сможете экспортировать свою продукцию в другие страны, а также в регионы России", – отметил Андрей Тарасенко.
Глава региона добавил, что размещение комплекса в Ракушке позволит инвесторам также осваивать прибрежную акваторию бухты: заниматься развитием аквакультуры и прибрежным ловом.
Со Иль Тхэ поблагодарил Андрея Тарасенко за предложение и отметил, что компания готова рассмотреть в качестве участка для реализации проекта территорию Ольгинского района.
"Правительство Республики Корея проявляет большой интерес к данному проекту. Мы рассмотрим все возможные варианты и надеемся на вашу поддержку", – сказал он.
Андрей Тарасенко заверил партнеров в готовности Администрации края оказывать инвесторам всяческое содействие.
"Мы со своей стороны приложим все усилия, чтобы такой комплекс появился в Приморье", – подчеркнул глава региона.
Отметим, помимо "Korea Trading & Industries Co., Ltd." в консорциум компаний, участвующих в данном проекте, входят такие крупные организации, как "Кореан Сифудс", "Бусан Аторити порт" и "Унико Лоджистикс".
Предполагаемая стоимость инвестиций в проект составляет более 130 миллионов долларов.
Компания "Корея Трейдинг энд Индастриз" учреждена в 1897 году. Является крупнейшим агентом в сфере сбыта российских морепродуктов, предоставления судоремонтных услуг, а также крупнейшим в мире производителем рыболовных сетей. Общая стоимость активов компании – 159,1 миллионов долларов. Общая сумма акционерного капитала – 97 миллионов долларов.
"Бусан Аторити порт" (Порт г. Пусана) является глобальным транзитным терминалом Северо-Восточной Азии, занимает шестое место в списке крупнейших контейнерных портов и второе место в мире по перевалке международных транзитных грузов. В 2004 году мэрией Пусана учреждена Администрация порта Пусана – государственное учреждение, занимающееся развитием, управлением и эксплуатацией порта Пусана.
Компания "Юнико Лоджистикс" учреждена в 2002 году. Является крупнейшим корейским логистическим оператором в России и странах СНГ. Предприятие осуществляет морские, авиа и железнодорожные грузоперевозки. "Юнико Лоджистикс" имеет 30 филиалов в различных регионах мира. В 2003 г. открыты филиалы в Российской Федерации (Москва), Казахстане (Алма-Ата) и Узбекистане (Ташкент). Кроме того, в 2007 году учреждены зарубежные компании в г. Алма-Ате и в г. Владивостоке, а в 2008 году открыт офис дочерней компании ООО "Юнико Шиппинг" в г. Санкт-Петербурге.
Компания "Кориан Сифудс" учреждена в 2009 году. Осуществляет переработку морепродуктов и производство филейной продукции. Ведет деятельность в ряде зарубежных стран, среди которых - Вьетнам, Китай, Пакистан. В 2011 году учреждено совместное предприятие "Вина Прайд Сифудс" во Вьетнаме в целях производства филейной рыбной продукции, а также в 2015 году – совместное предприятие "Самхо Интернэшнл Фуд (Киндао)" в Китае для аналогичного производства.
Компания ООО "Маг-Си Интернешнл" – совместное российско-американское предприятие. Крупнейшая рыбопромышленная компания в Магаданской области с 1993 года. Занимается выловом, переработкой, транспортировкой и реализацией рыбы, морепродуктов (краб, трубач, сельдь, минтай и др.) на внутренний рынок России, рынки стран АТР и Европы.
Метки: рыбопромышленный комплекс, Южная Корея