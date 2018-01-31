Корейским компаниям предложили создать рыбопромышленный комплекс в Ольгинском районе Приморья

Врио Губернатора Приморского края Андрей Тарасенко в пятницу, 26 января, провел рабочую встречу с президентом южнокорейской компании "Korea Trading & Industries Co., Ltd." Со Иль Тхэ. Стороны обсудили перспективы создания и размещения в крае мощного рыбоперерабатывающего комплекса, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу края.

О планах консорциума южнокорейских организаций, куда вошла и "Korea Trading & Industries Co., Ltd.", реализовать в Приморье проект в области рыбообработки стало известно еще в июне прошлого года. В рамках Дня корейского инвестора, который состоялся под руководством заместителя председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева в Хабаровске, партнеры объявили о намерении построить в крае мощный рыбоперерабатывающий комплекс, включающий в себя логистический центр рыбной и мясной продукции, рыбный порт и контейнерный терминал, а также завод по переработке рыбного филе и крабового мяса. Позже, в рамках третьего Восточного экономического форума, данное намерение было закреплено – консорциум компаний и Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта заключили соглашение о реализации указанного проекта. Одной из основных задач, стоящих на тот момент перед иностранными инвесторами, был поиск российского партнера, а также подбор площадки для строительства комплекса.

Как отметил президент "Korea Trading & Industries Co., Ltd." Со Иль Тхэ, в настоящий момент партнер среди российских предприятий найден – им стала крупнейшая рыбопромышленная компания ООО "Маг-Си Интернешнл". В качестве территории для размещения комплекса инвесторами рассматривается мыс Назимова.

"Этот участок очень удобен с точки зрения логистики – к нему ведет железная дорога. Мы рассчитываем, что комплекс будет перерабатывать около 400-500 тысяч тонн продукции в год, которая потом будет поставляться как в другие регионы России, так и за рубеж", – отметил заместитель генерального директора ООО "Маг-Си Интернешнл" Александр Беличенко.

Врио Губернатора края подчеркнул, что создание мощного рыбопромышленного комплекса – это стратегический важный проект для Приморья, и вопрос о размещении объекта – один из наиболее значимых. По мнению главы региона, наиболее удачная территория для строительства комплекса – бухта Ракушка в Ольгинском районе.

"Это большая закрытая площадка с налаженной инфраструктурой. Там создан очень хороший причальный фронт, подведено электричество, сейчас мы строим туда дорогу и будем проводить все необходимые инженерные сети. Рядом находится порт Восточный, через который вы сможете экспортировать свою продукцию в другие страны, а также в регионы России", – отметил Андрей Тарасенко.

Глава региона добавил, что размещение комплекса в Ракушке позволит инвесторам также осваивать прибрежную акваторию бухты: заниматься развитием аквакультуры и прибрежным ловом.

Со Иль Тхэ поблагодарил Андрея Тарасенко за предложение и отметил, что компания готова рассмотреть в качестве участка для реализации проекта территорию Ольгинского района.

"Правительство Республики Корея проявляет большой интерес к данному проекту. Мы рассмотрим все возможные варианты и надеемся на вашу поддержку", – сказал он.

Андрей Тарасенко заверил партнеров в готовности Администрации края оказывать инвесторам всяческое содействие.

"Мы со своей стороны приложим все усилия, чтобы такой комплекс появился в Приморье", – подчеркнул глава региона.

Отметим, помимо "Korea Trading & Industries Co., Ltd." в консорциум компаний, участвующих в данном проекте, входят такие крупные организации, как "Кореан Сифудс", "Бусан Аторити порт" и "Унико Лоджистикс".

Предполагаемая стоимость инвестиций в проект составляет более 130 миллионов долларов.