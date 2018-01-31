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Общество

30 января 2018, 12:00
На китайском рынке в Уссурийске изъяли 700 шуб без маркировки

На китайском рынке в Уссурийске изъяли 700 шуб без маркировки

С 2016 года все меховые изделия, продающиеся на территории России, должны маркироваться специальными контрольными (идентификационными) знаками

Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю продолжает контролировать соблюдение участниками программы "маркировка изделий из натурального меха" положений Правил реализации пилотного проекта по введению маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками по товарной позиции "Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха", утв. постановлением Правительства РФ, сообщает ЕНВ.

Так в рамках межведомственного взаимодействия с Уссурийской таможней специалисты Управления приняли участие в проведении мероприятий, направленных на выявление и пресечение нарушений при обороте изделий из натурального меха. В рамках совместной работы сотрудниками Таможни на китайском рынке в Уссурийке (ул. Муданьцзянская, 7а) из оборота изъято более 700 шт. изделий из натурального меха с нарушениями в оформлении КИЗов до установления законности нахождения их в обороте.

Метки: Роспотребнадзор, шубы

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