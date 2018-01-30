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Экономика

30 января 2018, 10:50
Во Владивостоке состоится научно-практическая конференция "Наука о море в интересах России"

Во Владивостоке состоится научно-практическая конференция "Наука о море в интересах России"

Мероприятие пройдет 15-16 февраля

Во Владивостоке на о. Русский (Дальневосточный федеральный университет и Национальный научный центр морской биологии ДВО РАН) 15-16 февраля 2018 года пройдет научно-практическая конференция "Наука о море в интересах России". Мероприятие организовано Федеральным агентством по рыболовству и Российской академии наук, сообщает ЕНВ.

В работе конференции примет участие заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.

На конференции будет представлена разработанная под руководством головного института отрасли ФГБНУ "ВНИРО" "Комплексная целевая программа научных исследований в интересах рыбного хозяйства Российской Федерации на 2018–2022 годы и с перспективой до 2030 года".

Среди участников мероприятия – представители федеральных и региональных органов власти Российской Федерации, Российской академии наук, научно-исследовательских институтов Росрыболовства, образовательных учреждений, рыбопромышленных предприятий и отраслевых объединений.

В рамках деловой программы конференции состоятся круглые столы "Аквакультура России – пределы роста", "Морская биология", "Морские экосистемы в условиях меняющегося климат и перспективы рыболовства".

Заявки на участие с указанием организации, должности, ФИО необходимо отправлять на адрес электронной почты (для отображения адреса необходимо включить JavaScript) до 7 февраля 2018 г.

Метки: ДВО РАН, ДВФУ, конференция

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