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Общество

30 января 2018, 10:30
В Приморском океанариуме отметят Всемирный день водно-болотных угодий

В Приморском океанариуме отметят Всемирный день водно-болотных угодий

Мероприятие пройдет 3 февраля

3 февраля для юных гостей устроят одновременно развлекательный и познавательный праздник. Малышей пяти-семи лет ждет научная сказка, а также мультфильмы об обитателях болот в режиме нон-стоп. Дети от тринадцати и старше смогут пройти занимательный маршрут по экспозиции "Реки и озера" и посетить лекции о лягушках и водоплавающих птицах, сообщает ЕНВ.

Для ребят подготовили творческий мастер-класс "Собери лотос", а также театральный мастер-класс "Веселое болото". На нем, "примерив" на себя образы рыб, птиц и других обитателей водно-болотных угодий, ребята выполнят упражнения на развитие фантазии, воображения, сплоченности и коммуникабельности. Подробную программу праздника в океанариуме можно посмотреть на официальном сайте океанариума во вкладке "Афиша". 

"По художественному образу, с детства навеянному русскими сказками, болота - довольно мрачное и безнадежное место, - говорит сотрудник отдела  экологического просвещения Наталья Коробка. -  Между тем, это совсем не так. В водно-болотных угодьях кипит насыщенная и разнообразная жизнь. И у ребят и их родителей есть шанс узнать о ней побольше. И вот вам первый интересный факт: в Приморье расположен один из ветландов мирового значения. Это - озеро Ханка. В  экспозициях Приморского океанариума можно увидеть его обитателей".

Всемирный день водно-болотных угодий (World Wetlands Day) впервые отметили в 1997 году. Ему предшествовало подписание 2 февраля 1971 года Конвенции об угодьях, имеющих международное значение преимущественно в качестве мест обитания водоплавающих птиц. Цель Рамсарской конвенции (по названию города в Иране) - сохранение и рациональное использование таких угодий и их ресурсов. Рамсарское угодье выбирают по сложной системе критериев и заносят в Список водно-болотных угодий международного значения. 35 ветландов Российской Федерации, в том числе озеро Ханка, находятся в этом списке.

Метки: Приморский океанариум

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