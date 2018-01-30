В Приморском океанариуме отметят Всемирный день водно-болотных угодий

3 февраля для юных гостей устроят одновременно развлекательный и познавательный праздник. Малышей пяти-семи лет ждет научная сказка, а также мультфильмы об обитателях болот в режиме нон-стоп. Дети от тринадцати и старше смогут пройти занимательный маршрут по экспозиции "Реки и озера" и посетить лекции о лягушках и водоплавающих птицах, сообщает ЕНВ.

Для ребят подготовили творческий мастер-класс "Собери лотос", а также театральный мастер-класс "Веселое болото". На нем, "примерив" на себя образы рыб, птиц и других обитателей водно-болотных угодий, ребята выполнят упражнения на развитие фантазии, воображения, сплоченности и коммуникабельности. Подробную программу праздника в океанариуме можно посмотреть на официальном сайте океанариума во вкладке "Афиша".

"По художественному образу, с детства навеянному русскими сказками, болота - довольно мрачное и безнадежное место, - говорит сотрудник отдела экологического просвещения Наталья Коробка. - Между тем, это совсем не так. В водно-болотных угодьях кипит насыщенная и разнообразная жизнь. И у ребят и их родителей есть шанс узнать о ней побольше. И вот вам первый интересный факт: в Приморье расположен один из ветландов мирового значения. Это - озеро Ханка. В экспозициях Приморского океанариума можно увидеть его обитателей".