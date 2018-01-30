Новые резиденты свободного порта Владивосток построят дома и стоянки

На прошлой неделе шесть инвесторов подписали соглашения с АО "Корпорация развития Дальнего Востока" о деятельности на территории свободного порта Владивосток. Общая стоимость проектов новых резидентов составляет 1,97 млрд. рублей, их полная реализация позволит создать 82 рабочих места, сообщает ЕНВ со ссылкой на сайт Минвостокразвития.

Наиболее крупным проектом займется резидент ООО "Азимут-Девелопмент". На территории Владивостока компания возведет современный жилой комплекс. Строительство будет проводиться в две очереди: на первом этапе будет построено 7 жилых домов с коммерческими помещениями, в рамках второй очереди планируется отстроить еще 12 жилых домов. Всего на продажу будет выставлено 155 квартир, 274 машиноместа на подземной парковке и коммерческие помещения. Благоустройство территории будет включать организацию подъездных путей, детской площадки и площадки для отдыха, озеленение.

Реализация проекта начнется в первом квартале 2018 года. Ввод в эксплуатацию первой очереди проекта запланирован на третий квартал 2021 года, ввод второй очереди должен состояться в третьем квартале 2022 года.

"В рамках проекта планируется создать благоприятные условия для повышения качества жизни граждан и создания комфортной среды, а также развития городской инфраструктуры, – говорит генеральный директор ООО "Азимут-Девелопмент" Андрей Беззубкин. – В первую очередь нам, как резиденту свободного порта Владивосток, интересны налоговые преференции, а также получение земельных участков в аренду для строительства".

Еще один жилой комплекс появится в Петропавловске-Камчатском. Новые одно- и двухэтажные жилые дома, которые будут находиться в зеленой зоне с видом на Авачинскую бухту и иметь необходимую инфраструктуру, построит компания "Сосновый бор".

18-этажный жилой дом во Владивостоке будет строить компания "Отель7". Строительство объекта предполагает создание дополнительной социальной инфраструктуры и благоустройство прилегающей территории.

Шесть обвалованных автостоянок на территории Владивостока построит ООО "Юридическая компания Твоя земля". Индивидуальный предприниматель Мадартов Абдурасул Мамаражабович выполнит организацию торгово-складского комплекса в Петропавловске-Камчатском.

Стоматологическую клинику, оказывающую широкий спектр услуг консультативного, терапевтического, хирургического и ортопедического характера, создаст во Владивостоке ООО "Профессорская клиника Едранова".