Перевалку угля в Находке сократят на 50% в зимний период

Врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко провел рабочую встречу с депутатами, представляющими интересы региона в Государственной Думе России. В понедельник, 29 января, стороны обсудили важные вопросы, касающиеся развития края, в частности, речь шла о решении экологической проблемы в крае, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу края.

Андрей Тарасенко отметил, что в настоящее время достигнута договоренность с ОАО "Терминал Астафьева", расположенного в Находке, о сокращении объемов перевалки угля в зимний период, когда усиливаются ветра.

"Мы договорились, что с сегодняшнего дня и до конца февраля будет ограничена до 50% от прежних объемов сыпучих грузов в терминал, соответственно снизится количество угля на складе и объем его перевалки. Такая мера будет применяться регулярно в период неблагоприятных погодных условий", – подчеркнул врио Губернатора.

По словам главы региона, полностью остановить производство на "Терминале Астафьева" невозможно, поскольку оно обеспечивает рабочими местами почти 1,5 тысячи человек, однако деятельность предприятия должна вестись без ущерба для здоровья населения, а также для окружающей среды.

Отмечено, что кроме того в планах краевых властей – подписать соглашение с рыбным портом Владивосток. По поручению врио Губернатора края к началу следующего года порт должен полностью отказаться от перевалки угля и переориентироваться на развитие рыбной промышленности.

Также парламентарии озвучили важные вопросы, связанные с развитием приморских территорий. Так, Виктория Николаева сообщила, что в настоящий момент готовится проект закона о заготовке валежника, который позволит населению самостоятельно заготавливать дрова и решит проблему с очисткой лесного массива от бурелома.

"Для Приморья этот закон особенно актуален. К нам часто приходят тайфуны и наводнения, после которых лес нуждается в очистке от поваленных деревьев. Однако сейчас законодательство запрещает населению использовать валежник для заготовки дров. Новый закон решит проблему", – сказала она, уточнив, что проект закона уже принят в первом чтении на комитете Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

Андрей Тарасенко подчеркнул, что подобная практика уже использована руководством региона для ликвидации последствий тайфуна "Лайонрок" и августовского наводнения 2017 года.

"Для того чтобы очистить русла рек, мы разрешили жителям края убрать валежник. Люди были довольны возможностью заготовить дрова, а мы за счет этого смогли решить вопрос с профилактикой возможных паводков", – обозначил глава региона.

Сергей Сопчук уточнил у руководителя края о планах по реализации федерального приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды", направленного на благоустройство дворов и мест общего пользования – улиц, площадей, скверов. По его словам, участие в данной программе, стартовавшей по инициативе Президента России Владимира Путина в 2017 году, крайне важно не только для крупных территорий, но и для малых городов и сельских поселений края.

Андрей Тарасенко подчеркнул, что благодаря проекту в прошлом году в Приморье благоустроено 260 дворов и более 60 площадей, парков и скверов на сумму более 500 миллионов рублей.

"В 2018 году работа будет организована еще более эффективно. Только на благоустройство парков малых городов планируется направить более 14 миллионов рублей", – подчеркнул глава региона.

На встрече Владимир Новиков обсудил с врио Губернатора предстоящее заседание Совета глав муниципальных образований края, главной темой которой станет инвестиционная привлекательность территорий.

Также Андрей Тарасенко и члены нижней палаты парламента обсудили вопросы, касающиеся реализации в крае программы дальневосточный гектар, организации экспорта сельскохозяйственной продукции, ремонта краевых дорог, модернизации пунктов пропуска, и другие.