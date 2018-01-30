Московские политтехнологи пытаются повысить явку в Приморье на президентских выборах

В районах Приморья поставлена цель "обеспечить практически 100% участие предприятий/организаций, членов их семей, а также ветеранов в выборах 18 марта 2018 года". Это следует из методических рекомендаций по мобилизации коллективов, членов их семей и ветеранов, разосланных по районным организациям и предприятиям. Согласно документу, попавшему в распоряжение редакции ЕНВ, руководить мобилизацией сотрудников предприятий будут так называемые кураторы районных штабов, сообщает ЕНВ.

По словам обратившихся в редакцию анонимных источников, работа "специалистами из Москвы" по повышению явки на выборах президента России уже проводится на больших предприятиях в муниципальных районах Приморского края. Руководителям организаций и их структурных подразделений на встречах говорится о том, что в "вашем поселении среди многих остальных низкий процент явки избирателей, который необходимо повысить на предстоящих выборах президента".

При этом, агитация за конкретных кандидатов на таких встречах не проводится. Наоборот, среди принципов работы с руководителями организаций и их подчиненными – "мягкость" мотивации к участию в выборах", "исключение любых форм административного принуждения". В то же время, "районные кураторы" планируют работать по спискам избирателей из числа сотрудников компаний и членов их семей, обладающих активным избирательным правом.

В публикуемом плане действий расписаны пять "касаний" – различных форм и этапов доведения до подчиненных и их семей необходимости принятия участия в голосовании. Согласно документу, к сегодняшнему дню на предприятиях и организациях должны быть назначены "ответственные за мобилизацию" из числа руководителей и "ЛОМов" (лидеров общественного мнения, - прим. ред.), а также подобраны лица, которые будут мобилизировать электорат (они именуются в плане действий как "референтные лица"). Списки по предприятиям руководители организаций и ответственные за мобилизацию должны предоставить уже до завтра, отдельная информация должна доводится до глав муниципальных образований. На этом закончится подготовительный этап работы или "первое касание".

Остальные четыре "касания" в плане действий расписаны менее подробно. Приведем лишь их названия и сроки реализации:

Собрания (проводимые руководителями) с коллективом и ветеранами - с 10 по 28 февраля 2018 года.

Прямое обращение (руководителя) к коллективу в СМИ и АПМ (агитационно-пропагандистских материалах, - прим. ред.) - с 1 по 10 марта 2018 года.

Приглашение на выборы (вручение персональных приглашений) – с 5 по 15 марта 2018 года.

Напоминания коллективу и ветеранам через личные звонки, голосовые и текстовые сообщения по мобильным устройствам - с 15 по 17 марта 2018 года.

Особое внимание составителей плана действий приковано к действиям руководителей организации и ответственных за мобилизацию в день голосования (18 марта). Согласно графику, на день выборов до 12:00 руководители должны напомнить референтным лицам о необходимости работы с закрепленными за ними группами, до 14:00 - составить списки пришедших на участки избирателей, а в дальнейшем – персонально, в том числе, через личные звонки, работать с "отличившимися".

Ведущий политолог Приморского края Наталья Коломейцева, уверена, что 100%-ную явку даже среди сотрудников обеспечить не получится.

"В обществе всегда будут активные и инертные люди, - говорит она. – Причем, инертная часть довольно внушительна во все исторические этапы, конечно, исключая периоды тоталитарных режимов. Этому обстоятельству есть масса объяснений, таких, как стадия этногенеза, на которой находится нация, политическая конъюнктура, условия жизни людей, степень свободы и многое другое. Нужно совершенно спокойно принять тот факт, что часть общества будет всегда инертна, и инертна она не только по отношению к выборам. Она фактически безразлична к власти, а значит, нет смысла биться за повышение уровня явки от этих граждан. Еще древнегреческий философ Платон говорил, что для справедливых выборов важны качественные показатели самих избирателей. В идеале гражданин должен делать осознанный выбор и делать его только по своей воле. Заставить инертных граждан голосовать, наверное, возможно, но тогда будут нарушены основные принципы демократии, зафиксированные в Конституции РФ. Каждый дееспособный гражданин России, достигший совершеннолетия имеет право выбирать. Не стоит путать "право" и "обязанность". Свобода каждого в государстве проявляется и в том, что человек может воспользоваться своим правом, а может и воздержаться от его реализации. Это крайне важное обстоятельство. Отечественный законодатель исходит из того, что инертный избиратель, т.е. тот, который не ходит на выборы, совершенно неважно, по каким причинам, фактически делегирует свое право решать тем активным избирателям, которые на выборы ходят. Мы много лет занимаемся выборами, и я могу точно сказать, что это серьезное заблуждение, что выборы делаются в "кабинетах" путем межэлитных коммуникаций. Нет, их делают избиратели. От нарушений и грязных предвыборных технологий, конечно, никто не застрахован, но если избиратели все же пришли и проголосовали, политические манипуляции обречены на провал", - подчеркнула эксперт.

Директор и ведущий политолог Центра социальных инноваций "Чёрный куб" Юрий Коломейцев согласен с коллегой и отмечает, что в наши дни заставить кого-то, чтобы тот пришел на участок практически невозможно.

"Ушло то время, когда руководители были лидерами общественного мнения – теперь это не так, а в сельских районах – и подавно. Почти каждый сотрудник большого градообразующего предприятия, по данным наших социологических исследований, не доверяет своим руководителям, далеко не каждый родитель – директорам и учителям школы, где учатся их дети, почти все жители многоквартирных домов – ненавидят своего старшего по дому или вообще его не знают". Приехать в район, поговорить с руководителями, "скинуть" задание, а потом сидеть и ждать – метод очень старый и очень неэффективный, уверен эксперт. "Как показывает практика, ЛОМов необходимо искать не среди руководителей, а среди обычных сотрудников – к ним и уровень доверия выше среди избирателей", - заключил Юрий Коломейцев.