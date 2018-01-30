Подведены итоги VII Региональной премии "Серебряный Лучник" - Дальний Восток

По итогам публичных выступлений авторов 21 проекта, прошедших в шорт-лист, жюри определило победителей в шести номинациях
Церемония вручения VII премии "Серебряный Лучник" - Дальний Восток прошла во Владивостоке в пятницу, 26 января, в здании Приморской филармонии. Лучшими проектами в области развития общественных связей по итогам 2017 года были признаны работы, реализованные на Камчатке, в Хабаровском крае, на территории Республика Саха (Якутия) и в Приморье, сообщает ЕНВ.
Интрига с победителями сохранялась в течение всего дня, пока в Малом зале филармонии шли публичные защиты работ, вышедших в финальную часть конкурса. Более двадцати проектов-участников отстаивали право на то, чтобы называться самыми сильными в регионе, и претендовали на победу в шести конкурсных номинациях: "Корпоративная социальная ответственность (КСО)"; "Коммуникации в благотворительности"; "Развитие и продвижение территории", "Продвижение государственных, общественных и социальных программ", "Корпоративные коммуникации", "Маркетинговые коммуникации".
Для каждого из участников этот финальный этап стал серьезным испытанием, ведь формат открытой презентации подразумевал не только представление своего проекта, но и дискуссию с присутствующей аудиторией, которая состояла из членов жюри, коллег по конкурсу и профессиональному сообществу, журналистов и гостей церемонии.
Уровень подготовки и реализации конкурсных работ оценивала экспертная комиссия под председательством Станислава Наумова - президента Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО), г. Москва. В состав команды жюри вошли специалисты в области связей с общественностью, маркетинга и рекламы – представители творческой среды, науки, органов власти и бизнеса с разных уголков Дальнего Востока, что обеспечивало максимальную объективность и независимость их общей оценки мастерства и таланта участников.
Итоги голосования экспертов выглядят следующим образом:
Отметим, что Дмитрий Куликов в этом году принимал участие как соавтор ещё двух проектов: "Охота за батарейками" (в категории КСО) и Уникальная серия открыток "Новые сказки Камчатки" от хабаровского филиала "Почты России" (категория "Развитие и продвижение территории") - за что от председателя жюри Станислава Наумова получил предложение о вступлении в Российскую ассоциацию по связям с общественностью на особых условиях.
Отдельно отметим специальные призы и награды:
Приз зрительских симпатий от специального партнёра премии "Серебряный лучник" - Дальний Восток, проекта "Медиалекториум", получила Татьяна Таран за проект "Моя первая книга" (категория "Маркетинговые коммуникации"),
Специальный приз жюри "За любовь к Владивостоку" получила Екатерина Беляева за проект "Фестиваль "Пуск"" (категория "Коммуникация в благотворительности").
Победители конкурса "Серебряный Лучник" - Дальний Восток были удостоены дипломов из рук членов жюри и Председателя премии. Приятным дополнением к награде стали специальные подарки от партнёров премии VII ежегодной премии "Серебряный Лучник" - Дальний Восток: АО "Восточный Порт", ювелирной компании ISTA, HR-партнера премии – компании HeadHunter и компании "Рекламные сувениры".
Старт следующему региональному конкурсу "Серебряный Лучник" - Дальний Восток будет дан в октябре 2018 года.
Метки: премия, Серебряный лучник