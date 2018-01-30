Подведены итоги VII Региональной премии "Серебряный Лучник" - Дальний Восток

Церемония вручения VII премии "Серебряный Лучник" - Дальний Восток прошла во Владивостоке в пятницу, 26 января, в здании Приморской филармонии. Лучшими проектами в области развития общественных связей по итогам 2017 года были признаны работы, реализованные на Камчатке, в Хабаровском крае, на территории Республика Саха (Якутия) и в Приморье, сообщает ЕНВ.

Интрига с победителями сохранялась в течение всего дня, пока в Малом зале филармонии шли публичные защиты работ, вышедших в финальную часть конкурса. Более двадцати проектов-участников отстаивали право на то, чтобы называться самыми сильными в регионе, и претендовали на победу в шести конкурсных номинациях: "Корпоративная социальная ответственность (КСО)"; "Коммуникации в благотворительности"; "Развитие и продвижение территории", "Продвижение государственных, общественных и социальных программ", "Корпоративные коммуникации", "Маркетинговые коммуникации".

Для каждого из участников этот финальный этап стал серьезным испытанием, ведь формат открытой презентации подразумевал не только представление своего проекта, но и дискуссию с присутствующей аудиторией, которая состояла из членов жюри, коллег по конкурсу и профессиональному сообществу, журналистов и гостей церемонии.

Уровень подготовки и реализации конкурсных работ оценивала экспертная комиссия под председательством Станислава Наумова - президента Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО), г. Москва. В состав команды жюри вошли специалисты в области связей с общественностью, маркетинга и рекламы – представители творческой среды, науки, органов власти и бизнеса с разных уголков Дальнего Востока, что обеспечивало максимальную объективность и независимость их общей оценки мастерства и таланта участников.

Итоги голосования экспертов выглядят следующим образом:

Главный приз VII ежегодной премии "Серебряный Лучник" - Дальний Восток завоевал проект "Звуки Владивостока" от коллектива авторов под руководством Мариоса Иоану Элия. Именно эта работа получила возможность представить Дальний Восток на федеральном уровне - 21-й церемонии награждения лауреатов Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник", которая пройдёт в феврале 2018 года в Москве.

- 21-й церемонии награждения лауреатов Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник", которая пройдёт в феврале 2018 года в Москве. Лучшим проектом в категории корпоративной социальной ответственности стал проект "Агенты домашней безопасности", отдела по связям с общественностью и СМИ АО "Газпром газораспределение Дальний Восток", г. Хабаровск;

Среди проектов в области благотворительности лучшим был назван "Добрый Хабаровск" от коллектива авторов "Центра социальных технологий "Добрый Хабаровск";

Среди проектов в области корпоративных коммуникаций лучшей была признана презентация из Республики Саха (Якутия) под названием "Наш университет _лекции" от редакции корпоративных медиа СВФУ, г. Якутск;

В категории "Лучший проект в области маркетинговых коммуникаций" первым стал проект "ЖК "Культура" от Дмитрия Куликова из Хабаровска.

Лучшим проектом в области продвижения государственных, общественных и социальных программ стал проект "Детское издательство "Совенок". Автор: Сергей Соловьев, МБУК (Библиотеки Владивостока);

В традиционно конкурентной категории "Лучший проект в области развития и продвижения территорий" победу одержал фотопроект "Заповедная природа" за авторством Романа Корчигина, ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник", г. Петропавловск-Камчатский.

Отметим, что Дмитрий Куликов в этом году принимал участие как соавтор ещё двух проектов: "Охота за батарейками" (в категории КСО) и Уникальная серия открыток "Новые сказки Камчатки" от хабаровского филиала "Почты России" (категория "Развитие и продвижение территории") - за что от председателя жюри Станислава Наумова получил предложение о вступлении в Российскую ассоциацию по связям с общественностью на особых условиях.

Отдельно отметим специальные призы и награды:

Приз зрительских симпатий от специального партнёра премии "Серебряный лучник" - Дальний Восток, проекта "Медиалекториум", получила Татьяна Таран за проект "Моя первая книга" (категория "Маркетинговые коммуникации"),

Специальный приз жюри "За любовь к Владивостоку" получила Екатерина Беляева за проект "Фестиваль "Пуск"" (категория "Коммуникация в благотворительности").

Победители конкурса "Серебряный Лучник" - Дальний Восток были удостоены дипломов из рук членов жюри и Председателя премии. Приятным дополнением к награде стали специальные подарки от партнёров премии VII ежегодной премии "Серебряный Лучник" - Дальний Восток: АО "Восточный Порт", ювелирной компании ISTA, HR-партнера премии – компании HeadHunter и компании "Рекламные сувениры".

Старт следующему региональному конкурсу "Серебряный Лучник" - Дальний Восток будет дан в октябре 2018 года.