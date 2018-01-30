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Общество

29 января 2018, 22:00
В четверг начинается запись маленьких приморцев в первый класс

В четверг начинается запись маленьких приморцев в первый класс

Прием документов в первые классы школ Приморья начнется в четверг, 1 февраля. Подать документы можно будет несколькими способами

Как сообщили в краевом департаменте образования и науки, прием документов от будущих первоклассников проходит в два этапа. С 1 февраля по 30 июня – для дошкольников, зарегистрированных по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории, а с 1 июля, но не позднее 5 сентября – для всех желающих ребят при наличии свободных мест, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу администрации края.

"Подать документы на зачисление ребенка в первый класс можно как лично, обратившись в образовательную организацию, так и через портал Госуслуг в сети Интернет или в многофункциональном центре", – отмечают в ведомстве.

При подаче заявления с 1 февраля по 30 июня родители или законные представители будущих первоклассников, являющихся гражданами Российской Федерации, должны предоставить: документ, удостоверяющий личность родителя или законного представителя, оригинал свидетельства о рождении ребенка и его ксерокопию, оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или пребывания и его ксерокопию. По своему усмотрению родители ребенка представляют и иные документы. Кроме того, специалисты рекомендуют до 1 сентября предоставить в образовательную организацию медицинскую карту. Она не входит в список обязательных документов для зачисления в школу.

Если ребенок не является гражданином России, его родителям или законным представителям придется также предоставить заверенные в установленном порядке копии документа, подтверждающего родство заявителя или законность представления прав обучающегося, заверенные копии документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным переводом на русский язык.

Информация о количестве свободных мест для приема детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, будет размещена на информационных стендах для родителей и интернет-сайтах общеобразовательных учреждений не позднее 1 июля. При приеме в образовательное учреждение первоочередным правом пользуются только дети военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел.

Метки: Госуслуги, запись, школа

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