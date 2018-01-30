Второй пилот экипажа Бе-200: Японское море штормит, но мы продолжаем поиски пропавшего судна

В районе поисков промыслового судна, которое с 25 января после сигнала бедствия не выходит на связь, сложные погодные условия: море штормит и снег идёт стеной. Пятые сутки поисковых работ пока безрезультатны, а судьба моряков и рыбаков неизвестна. Второй пилот экипажа Бе-200 Красноярского авиационно-спасательного центра МЧС России Павел Дегтярук в интервью красноярским журналистам рассказал о ходе операции в Японском море, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-центр ГУ МЧС по Приморскому краю.

В районе бедствия не прекращается масштабная поисково-спасательная операция – работает авиационная техника, морские суда. "Условия тяжёлые - низкая облачность, видимость в нашем квадрате поиска всего 2-3 километра, бывает, не видно вообще ничего. Скорость ветра до 20 метров в секунду. Стараемся делать всё, что можем, - рассказывает Павел Дегтярук. – Продолжительность светового дня и удалённость района (от Владивостока порядка 300 км) не позволяют делать несколько вылетов в день. Сегодня нам удалось осмотреть около 300 квадратных километров водной поверхности. В районе поисков снег идёт буквально стеной, облака "проседают" и не дают приблизиться к воде. Я бы не назвал это штормом, но волнение на море сильное".

Лётчики говорят, что даже в таких сложных погодных условиях при необходимости техническая возможность приводниться у Бе-200 есть. "На практике, конечно, будут большие риски. Температура воды в квадрате поисков +1-2 градуса, температура воздуха минус 5-7 градусов, если самолёт будет садиться на воду, то взлёт может быть затруднён из-за обледенения", - поясняет пилот. В ходе поисковой операции именно с воздуха удалось обнаружить два плота, которые позже подняли на борт рыболовецкие суда. Никаких следов пребывания людей не обнаружено.