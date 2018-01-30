Спортсмен из Владивостока Константин Караульных победил действующего бойца UFC

На минувшей неделе в Международной олимпийской академии спорта, расположенной в городе Кстово Нижегородской области, завершился XХI чемпионат Росгвардии по рукопашному бою, посвященный памяти военного журналиста Анатолия Ягодина. В соревнованиях приняли участие 13 команд от всех округов и военных институтов ведомства. Спортсмен из Владивостока, чемпион мира по кудо, победитель турнира по MMA Fight Nights Константин Караульных занял первое место на соревнованиях в своей весовой категории, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Приволжского округа войск национальной гвардии РФ.

Константин Караульных провел пять напряженных боев. Среди них – поединки с действующим бойцом UFC Рамзаном Эмеевым, чемпионом мира по универсальному бою Маратом Мусаевым и действующим бойцом ACB Сергеем Хондроженко. Командующий Приволжским округом Росгвардии генерал-полковник Александр Порядин вручил Константину Караульных медаль, грамоту, кубок и памятный подарок.

Отметим, в сборную Восточного округа по рукопашному бою вошли военнослужащие Управления Росгвардии по Приморскому краю, четыре именитых спортсмена – сержант Константин Караульных, сержант Калантар Магомедов и младший сержант Сергей Лесников и сержант Евгений Шаломаев. По результатам соревнований сборная Восточного округа заняла четвертое командное место на чемпионате.

Для справки: UFC – спортивная организация, базирующаяся в Лас-Вегасе, США, и проводящая бои по смешанным единоборствам по всему миру. АСВ – российская промоутерская компания, проводящая бои по смешанным единоборствам, кикбоксингу и джиу-джитсу.