Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Общество

29 января 2018, 18:00
Спортсмен из Владивостока Константин Караульных победил действующего бойца UFC

Спортсмен из Владивостока Константин Караульных победил действующего бойца UFC

Константин Караульных победил на чемпионате Росгвардии по рукопашному бою

На минувшей неделе в Международной олимпийской академии спорта, расположенной в городе Кстово Нижегородской области, завершился XХI чемпионат Росгвардии по рукопашному бою, посвященный памяти военного журналиста Анатолия Ягодина. В соревнованиях приняли участие 13 команд от всех округов и военных институтов ведомства. Спортсмен из Владивостока, чемпион мира по кудо, победитель турнира по MMA Fight Nights Константин Караульных занял первое место на соревнованиях в своей весовой категории, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Приволжского округа войск национальной гвардии РФ.

Константин Караульных провел пять напряженных боев. Среди них – поединки с действующим бойцом UFC Рамзаном Эмеевым, чемпионом мира по универсальному бою Маратом Мусаевым и действующим бойцом ACB Сергеем Хондроженко. Командующий Приволжским округом Росгвардии генерал-полковник Александр Порядин вручил Константину Караульных медаль, грамоту, кубок и памятный подарок.

Отметим, в сборную Восточного округа по рукопашному бою вошли военнослужащие Управления Росгвардии по Приморскому краю, четыре именитых спортсмена – сержант Константин Караульных, сержант Калантар Магомедов и младший сержант Сергей Лесников и сержант Евгений Шаломаев. По результатам соревнований сборная Восточного округа заняла четвертое командное место на чемпионате.

Для справки: UFC – спортивная организация, базирующаяся в Лас-Вегасе, США, и проводящая бои по смешанным единоборствам по всему миру. АСВ – российская промоутерская компания, проводящая бои по смешанным единоборствам, кикбоксингу и джиу-джитсу.

Метки: росгвардия, рукопашный бой, соревнования, спорт

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

В четверг начинается запись маленьких приморцев в первый классВ четверг начинается запись маленьких приморцев в первый класс
вчера, 22:00
Прием документов в первые классы школ Приморья начнется в четверг, 1 февраля. Подать документы можно будет несколькими способами
Второй пилот экипажа Бе-200: Японское море штормит, но мы продолжаем поиски пропавшего суднаВторой пилот экипажа Бе-200: Японское море штормит, но мы продолжаем поиски пропавшего судна
вчера, 20:00
Рыболовецкое судно "Восток" пропало 25 января
Как сэкономить на перелете из Владивостока и не "пролететь"Как сэкономить на перелете из Владивостока и не "пролететь"
вчера, 17:30
Система веб-поиска "Скайсканер" разработала новый инструмент экономии на авиабилетах

Последние новости

Новые резиденты свободного порта Владивосток построят дома и стоянкиНовые резиденты свободного порта Владивосток построят дома и стоянки
вчера, 23:00
Стоимость проектов составляет 1,97 млрд. рублей
Перевалку угля в Находке сократят на 50% в зимний периодПеревалку угля в Находке сократят на 50% в зимний период
вчера, 20:30
Полностью остановить производство на "Терминале Астафьева" невозможно, поскольку оно обеспечивает рабочими местами почти 1,5 тысячи человек
Московские политтехнологи пытаются повысить явку в Приморье на президентских выборахМосковские политтехнологи пытаются повысить явку в Приморье на президентских выборах
вчера, 19:00
"Специалисты" работают в районах края через руководство организаций и предприятий

От первого лица

Виктор Помелов: Профессионалам всегда есть чем заняться даже в условиях кризиса
25.01.2018 12:00
Виктор Помелов: Профессионалам всегда есть чем заняться даже в условиях кризиса
19.01.2018 13:00
Илья Мирин: Одни проекты выросли до Москвы, другие просто закрылись
28.12.2017 12:40
Евгений Ширин: Чтобы стать добрым волшебником, костюм не нужен

Самые популярные

Горячие обсуждения

19.01.2018 19:10
Кормить кур антибиотиками можно, но осторожно 1
29.01.2018 10:50
В Приморье может появиться "Дом национальностей" 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2018,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+