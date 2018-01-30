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Япония

29 января 2018, 17:40
Президент Coincheck Коитиро Вада

Власти Японии могут приостановить некоторые операции криптобиржи Coincheck

У клиентов Coincheck в общей сложности похитили около 58 млрд. иен

Агентство финансовых услуг Японии планирует приостановить операции взломанной ранее криптобиржи Coincheck. В результате атаки были выведены около 58 миллиардов иен ($534 млн.). Об этом японскому изданию The Yomiuri Shimbun рассказали источники, знакомые с ситуацией, сообщает ЕНВ.

Профильное агентство примет меры по улучшению бизнес-операций Coincheck. Источники сообщили, что агентство может наложить порядок приостановления некоторых операций компании. Вместе с тем, Главное управление полиции японской столицы начало расследование предполагаемого нарушения Закона о запрете несанкционированного доступа к компьютерам.

В настоящее время в агентстве ожидают от компании отчет о масштабах ущерба и стратегии выхода из сложившейся ситуации. Сообщается, что после тщательного изучения отчета агентство примет решение о нормативных мерах против компании. В ведомстве также отмечают, что криптобирже еще предстоит принять достаточные меры для обеспечения безопасности своих систем. Как отмечают эксперты, меры безопасности Coincheck, возможно, были неадекватными, поскольку данные хранились таким образом, чтобы они могли быть доступны в сети Интернет.

Вместе с тем, источники сообщили о том, что агентство рассматривает возможность приостановления деятельности компании, поскольку она выразила озабоченность по поводу управления активами клиентов. В соответствии с пересмотренным законом о платежных услугах, вступившим в силу в апреле 2017 года, для операторов обмена криптовалютами была введена система регистрации. Агентство все еще изучает заявку Coincheck в рамках процедуры регистрации. Компания ведет бизнес как квазиоператор, который юридически подчиняется тем же правилам, что и зарегистрированные операторы.

На пресс-конференции в пятницу вечером президенту Coincheck Коитиро Вада был задан вопрос о денежной компенсации для клиентов. Вада неоднократно заявлял: "Мы будем уделять приоритетное внимание защите активов клиентов". Рано утром в воскресенье компания разместила на своем веб-сайте план возврата денег в японской иене примерно 260 тысячам держателям криптовалюты.

Источники сообщили, что в полиции Токио проанализируют данные о связи компьютеров компании, чтобы определить, откуда первоначально был получен несанкционированный доступ. Полиция будет добиваться сотрудничества от зарубежных следственных органов, если атака была организована за пределами Японии.

Между тем, это не первый случай инцидентов, связанных с криптовалютами. Например, в 2014 годы биткойны исчезли из токийского обменника. Однако недавний случай считается самым крупным в настоящее время с точки зрения финансовых потерь.

Метки: Coincheck, криптобиржа

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